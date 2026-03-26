Tras el derrame de petróleo en el Golfo de México, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los daños causados, los cuales, dijo, no son severos.

“La ASEA está interponiendo denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República a quien resulte responsable, eso quiero dejarlo muy enfático aquí. Y la Semarnat, la ASEA, la CONABIO, la PROFEPA, haremos una caracterización de la vulnerabilidad de los ecosistemas del parque arrecifal, del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano para determinar el daño ambiental que por ahora, se descarta que sea severo”, dijo.

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, la funcionaria explicó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) hizo recorridos y no detectó presencia de hidrocarburos que afecten flora y fauna en siete áreas de Veracruz, Campeche y Tabasco.

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Conferencia de prensa sobre derrame de hidrocarburo en el Golfo de México (26/03/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“No hemos detectado daño ambiental severo. Esto sí lo quiero decir con mucho énfasis porque la verdad que sí nos parece que es importante decirlo. Hay algunos especímenes afectados, pero no hay más por el momento”, aseguró Bárcena Ibarra.

Profepa reporta 6 especies afectadas

Mariana Boy Tamborrell, Procuradora Federal de Protección al Ambiente, mencionó que hay reportes de tres aves y tres tortugas afectadas por la presencia de hidrocarburos, mismas que ya fueron atendidas y liberadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“Hemos tenido otros reportes, pero no ha habido presencia de hidrocarburos más que en estos seis ejemplares dentro del estado de Veracruz. Ahora cabe decirles que estamos haciendo y haremos una evaluación mucho más detallada con todas las instituciones de SEMARNAT”, afirmó.

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Retiran 430 toneladas de contaminantes: Semar

Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), informó que autoridades federales han retirado 430 toneladas de contaminantes y se han limpiado 223 kilómetros en el Golfo de México, tras el reporte de “manchas dispersas” en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

El funcionario detalló que la contaminación de hidrocarburo y manchas comenzaron el 3 de marzo pasado, en las playas Linda y Jicacal en Coatzacoalcos, Veracruz. El mismo día, se reportaron manchas en la Barra de Tupilco (Paraíso, Tabasco), informó que la empresa ambiental Figher atendió el evento.

El 10 de marzo, durante vuelos y recorridos en la desembocadura del río Papaloapan, detectaron una mancha de 300 a 500 metros. El 18 de marzo se avistó hidrocarburo en playas de Tuxpan, Veracruz, mientras que en Ciudad Madero, Tamaulipas, se registró el arribo de fragmentos de hidrocarburo en la playa Miramar.

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Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina durante conferencia sobre derrame de hidrocarburo en el Golfo de México (26/03/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Al recordar que el Estado Mexicano cuentan con un Plan Nacional de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas (PNC), el secretario explicó que desde el 2 de marzo, se activó el protocolo de forma local en Coatzacoalcos y posteriormente se activó en Tuxpan y Tampico.

“El día 3 de marzo, Pemex reportó que un buque había hecho un vertimiento ilegal en una zona de fondeadero del puerto de Coatzacoalcos, sin poder identificar exactamente de qué buque se trataba, ya que en el área había 13 buques fondeados”, recordó.

Morales Ángeles indicó que se activó de inmediato el Plan de Contingencia, se contuvo con barreras, comenzaron a limpiar las playas y efectuaron sobrevuelos y vigilancia con buques para detectar la fuente emisora del combustible.

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“Mantenemos vigilancia permanente y un despliegue de más de 2 mil 200 elementos, cuatro aeronaves, siete buques, 12 embarcaciones, 12 drones aéreos, dos drones submarinos y más de mil m de barreras para contener este hidrocarburo. En este momento podemos decir que todas las playas de mayor afluencia turística se encuentran limpias. La población puede tener la confianza de acudir a estas playas, sobre todo en Semana Santa”, afirmó.

Mencionó que se mantendrán los sobrevuelos y personal desplegado a lo largo de 600 kilómetros de costa y así evitar daños ambientales y afectaciones a playas, así como vuelos sobre el mar para detectar manchas y poderlas recolectar antes de que lleguen a las playas.

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