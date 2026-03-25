Después de que Chile retiró el apoyo a Michelle Bachelet para la secretaría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró por qué no se decidió apoyar a Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En su conferencia mañanera de este miércoles 25 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo calificó a Bárcena como “una mujer extraordinaria, con mucho conocimiento, hiperactiva, con muchos principios”.

“Alicia puede ser la mejor secretaria también de Naciones Unidas. Con ella misma lo platicamos, qué era lo mejor en ese momento; si apoyar a Michelle Bachelet o promoverla y ella también dijo: ´No, mejor vamos a promover a Bachelet´.

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“Ella (Bachelet) tiene el apoyo en ese momento de Boric (presidente de Chile), de Brasil y algunos otros países. Entonces ella misma, Alicia, dijo ´vamos a apoyar a Bachelet´”, comentó la Mandataria federal.

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