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Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El Gobierno del Estado informó que reportes de la Secretaría de Marina indican que se han encontrado hasta el momento , en aguas profundas frente a playa Miramar.

Por instrucciones del gobernador se mantiene monitoreo constante en las costas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), en coordinación con autoridades federales y municipales.

El objetivo es cuidar el entorno natural y garantizar la seguridad de quienes visitarán el litoral durante el próximo periodo vacacional.

Las acciones de monitoreo se intensificaron ante los hechos registrados en el Golfo de México por el derrame de hidrocarburos, priorizando la protección del medio ambiente y la tranquilidad de las familias.

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El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, iseñaló que se da seguimiento puntual a la situación mediante recorridos de supervisión en puntos estratégicos del litoral.

Como parte de estas labores, personal de la PAUT realizó inspecciones en Playa Miramar, en Ciudad Madero, donde se recorrieron áreas a la altura de Plaza Gobernadores, Las Sirenas y la torre 04 de vigilancia, sin detectar presencia de residuos contaminantes.

Con base en información proporcionada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en , municipio de Altamira, tampoco se reporta presencia de residuos tras recorridos realizados por personal de Protección Civil de ese municipio.

El funcionario señaló que el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de actuar con responsabilidad y de manera coordinada con instancias como la Secretaría de Marina (SEMAR), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), PROFEPA y autoridades municipales, para anticiparse a cualquier escenario y mantener informada a la ciudadanía.

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dmrr/cr

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