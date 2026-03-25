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El Partido Movimiento Ciudadano en Veracruz exigió al gobierno federal el pago de indemnizaciones por el que afecta al litoral del Golfo de México, así inspecciones técnicas en playas, arrecifes y lagunas para constatar el impacto real y la mortandad de fauna marina protegida.

El Coordinador Estatal de MC, Luis Carbonell de la Hoz informó que ampliaron la denuncia penal interpuesta desde principios de marzo para demandar a las autoridades federales un que determine la extensión del daño.

Y es que denunció que miles de familias veracruzanas dependen directamente de las actividades turísticas y pesqueras, las cuales se ven hoy severamente amenazadas por la contaminación de playas y recursos naturales.

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“Nuestra postura es firme y clara: exigimos no solo la reparación integral del ecosistema, sino también la indemnización inmediata para las familias veracruzanas cuya subsistencia depende del mar y que hoy enfrentan una crisis fuera de su control debido a la falta de contención del hidrocarburo”.

Demandó la aplicación de sanciones administrativas y medidas de seguridad bajo la , obligando a los responsables a cumplir con la restauración de zonas de anidación de tortugas marinas y otros ecosistemas vulnerables.

Y llamó a la transparencia para que se informe públicamente a las comunidades afectadas sobre el origen del crudo, los riesgos reales a la salud humana y el avance de las medidas de limpieza.

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Y es que, desde el domingo primero de marzo, oleadas de hidrocarburo comenzaron a recalar en playas del Pajapan, un municipio indígena y de gran riqueza natural en el sur de Veracruz. Desde entonces y hasta el día de hoy, “manchas” de crudo han aparecido en casi todo el litoral veracruzano.

La primera oleada de petróleo que impactó el municipio ubicado en la Sierra de Santa Marta pegó a una media docena de playas y a la emblemática , después golpeó con “manchas” del crudo a playas de Mecayapan, Tatahuicapan y Coatzacoalcos, más hacía el sur de la entidad.

Si bien no se trató de olas de crudo abarcando extensiones completas de playas o manglares, las manchas del producto –desde uno, cinco, diez, veinte centímetros y hasta medio metro de ancho- recalaron en las riberas de los municipios norteños de Tuxpan, Nautla, Cazones y Tamiahua, como lo hicieron antes en playas del centro y sur de Álvarado, Catemaco y San Andrés Tuxtla y en menor medida en Boca del Río y Veracruz.

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dmrr/cr

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