La mañana de este martes 24 de marzo, un adolescente de 15 años asesinó a tiros a dos maestras dentro de una preparatoria privada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Aunque aislados, este tipo de casos avivan la discusión sobre la seguridad escolar, las armas de fuego y la salud mental.

En EL UNIVERSAL te presentamos un recuento de algunos de los ataques dentro de planteles educativos a lo largo de los últimos años.

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CDMX 2007

Un hombre identificado como Marcelo Fernando Martínez González, se presentó en el plantel privado Winston Churchill y entró a las instalaciones en busca de la encargada del área preescolar, a quien luego de una discusión le disparó.

La víctima fue identificada como Carla María Jiménez Baño, de 36 años y madre de dos hijos, quien recibió un disparo en el rostro.

Al hombre se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros.

Nuevo León 2017

En Monterrey, un estudiante de tercer grado de secundaria disparó contra su maestra y tres compañeros, para después accionar el arma en su barbilla. El hecho ocurrió en el Colegio Americano del Noreste, ubicado en la colonia Del Paseo Residencial.

Las víctimas fueron la maestra Cecilia Cristina Solís, de 27 años, quien recibió un disparo en el cráneo y fue llevada a un hospital donde se le declaró en estado muy grave. Otro estudiante de 14 años resultó herido en la cabeza y fue llevado al Hospital Universitario. Otra lesionada fue una adolescente de 14 años quien resultó con heridas delicadas; además un menor de 15 años recibió una lesión en un brazo.

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Coahuila 2020

El viernes 10 de enero, un niño de 11 años desató el terror en el prestigioso Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, al matar a balazos a una maestra y dejar heridas a seis personas más antes de suicidarse. El ataque, de acuerdo con autoridades, fue realizado por la influencia de un videojuego.

"Hoy va a ser el día", dijo José Ángel antes de disparar a la maestra María Assaf Medina y después se suicidó. Un profesor y cinco menores fueron heridos por los impactos de bala y fueron trasladados al Sanatorio Español de Torreón .

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Jalisco 2024

Dos jóvenes fueron asesinadas dentro de las instalaciones del Plantel Olímpica de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, ubicado en el cruce de la calzada Olímpica y el boulevard Marcelino García Barragán, en la colonia Atlas.

El presunto causante del ataque fue detenido en el lugar y se le aseguraron dos armas blancas y un hacha.

Además de las personas fallecidas, quienes presuntamente trabajaban en el área administrativa del plantel, se reportaron tres personas heridas, quienes serían estudiantes.

Foto: Especial

CDMX 2025

Un estudiante ingresó a las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y ahí agredió con una navaja a otro alumno quien perdió la vida. Durante el ataque también resultó lesionado un trabajador quien forcejeó con el responsable para intentar contenerlo.

El presunto agresor huyó del lugar y, al verse perseguido, subió a un edificio cercano desde el cual se lanzó, ocasionándose fracturas en ambas piernas.

Foto: Fernanda Rojas/ Archivo EL UNIVERSAL

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Accidentes con armas

Además de los ataques que han dejado lesionados y víctimas mortales, en los planteles del país se han registrado accidentes por el ingreso indebido de armas de fuego por parte de los estudiantes.

CDMX 2017

En la alcaldía Azcapotzalco, un estudiante del Conalep número 13 resultó lesionado luego de que uno de sus compañeros activó por accidente un arma de fuego. Los hechos ocurrieron cuando dos adolescentes, de 15 y 17 años, manipularon una pistola tipo pluma calibre 22.

Al momento de enseñar el arma, se detonó y el joven de 17 años, que estaba observando recibió el balazo en la ingle de la pierna izquierda.

CDMX 2022

Un estudiante de la secundaria diurna #79 “República de Chile”, en la alcaldía Iztapalapa, resultó lesionado en la mano cuando manipulaba un arma de fuego dentro de un laboratorio del plantel.

El hecho dejó otra estudiante de 12 años lesionada con una esquirla que le cayó en su tobillo derecho.

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Amenazas de tiroteos

Otros hechos que han causado conmoción en los planteles del país han sido las amenazas de tiroteo, las cuales han provocado la suspensión de clases y la activación de protocolos de seguridad.

En Coahuila, el pasado 12 de marzo, la Dirección de Seguridad Pública de Torreón activó los protocolos correspondientes luego que las autoridades educativas reportaron sobre una publicación a través de redes sociales donde se hacía referencia a una presunta amenaza de tiroteo en el plantel CBTIS 156, ubicado en el Ejido La Joya, así como una amenaza en una pinta dentro de un baño del plantel.

También se reportó una amenaza en la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de Coahuila y en la escuela Secundaria Técnica número 1.

En Sonora, fueron suspendidas las clases en el Instituto La Salle de Ciudad Obregón luego de que se difundiera entre el alumnado una presunta amenaza de atentado, lo que generó la activación inmediata de los protocolos de seguridad en la institución educativa.

Además, en la Laguna de Durango se han detectado amenazas en el Instituto 18 de Marzo y en el CBTIS 4 de Lerdo, Durango.

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