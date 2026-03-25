En este episodio abordamos un hecho que sacude a Michoacán: un menor le quita la vida a dos maestras en una preparatoria, presuntamente tras ser impedido de entrar por llegar tarde. También te contamos sobre el doloroso hallazgo de Ceci Flores, quien localizó restos de su hijo en Hermosillo, confirmados por la Fiscalía. En el ámbito político, el Plan B electoral avanza en comisiones del Senado con el respaldo de Morena y el Partido Verde, mientras el PT se desmarca. Además, analizamos el impacto económico de la Semana Santa 2026, que podría dejar una derrama de 300 mil millones de pesos, según la Concanaco. Y en espectáculos, diputados aprueban una nueva Ley de Cine que garantiza exhibición para producciones nacionales en salas comerciales.

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