Huanímaro, Gto.- Tras sostener una reunión con las familias de Andrea y Nayeli, asesinadas a golpes y arrojadas en la vía pública, el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, afirmó que con base en las investigaciones van en pos de una sentencia condenatoria en contra del presunto feminicida Edgar Enrique “N”, quien se encuentra en prisión preventiva.

A partir de inquietudes de los deudos de la posible participación de una o más personas que pudieran estar implicadas en el doble feminicidio, ofreció que se agotarán todas las líneas de investigación y se emplearán los recursos científicos y tecnológicos necesarios en aras de esclarecer el hecho.

El Código Penal del Estado de Guanajuato establece pena de 30 a 60 años de prisión por el delito de feminicidio, y que el castigo puede llegar a los 70 años de prisión cuando la víctima es menor de edad, adulta mayor, tenía discapacidad o estaba embarazada y cuando se comente frente a los hijos o familiares o el agresor es servidor público y abusó de su cargo.

El fiscal mencionó que Edgar Enrique “N” se encuentra vinculado a proceso penal y en prisión preventiva por su probable responsabilidad en el feminicidio de Andrea de 18 años y Nayeli de 24 años, encontradas muertas la noche del 14 de marzo de 2026 en el libramiento Huanímaro-Pueblo Nuevo, en el estado de Guanajuato. Dijo que durante tres meses se llevará a cabo la investigación complementaria.

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Vázquez Alatriste ofreció que, si algún servidor púbico actuó con negligencia o de manera que se le pueda aplicar responsabilidad, se procederá, porque un hecho que ha marcado a Hunímaro no puede pasar desapercibido.

Propone memorial por las víctimas

El fiscal general, acompañado del Fiscal de la Región “B”, Jesús Alejandro Jiménez Álvarez, y la alcaldesa, Laura Villalpando Arroyo, les propuso gestionar la instalación de un memorial y que sea ubicado en algún lugar estratégico del municipio que deje constancia del no olvido de esta tragedia.

“¿Por qué no pensar en que se construya un memorial que recuerde este hecho tan lamentable?, siempre se habla de la violencia feminicida, de la violencia contra las mujeres, ¿por qué no hacer visible este hecho tan atroz, tan desdeñable en contra de mujeres de Hunimaro? y que quede ese memorial como una huella de que la sociedad reprueba este tipo de acciones".

Dijo que una palabra se olvida, un memorial deja un testimonio de este hecho tan despreciable.

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Toda muerte violenta de mujer se investiga como feminicidio

Gerardo Vázquez afirmó que cualquier muerte violenta de una mujer se investiga como feminicidio en Guanajuato, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que presentará una propuesta para la homologación de las investigaciones de ese delito.

La propuesta obligaría al Ministerio Público a investigar como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer y el tipo penal contempla una pena de 40 a 70 años de prisión, con 21 agravantes que podrían aumentar la penalidad; por ejemplo, si la víctima es niña, adolescente, adulta mayor, en condición de embarazo, con discapacidad; también migrante, periodista, defensora de derechos humanos o servidora pública.

“La presidenta de nuestro país es una mujer muy preocupada con estos temas, eso debe hacer felices a todos los mexicanos, incluidos los guanajuatenses, desde luego”.

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Agregó que en esta entidad toda muerte violenta de una mujer se investiga bajo el protocolo de feminicidio, y si las líneas de investigación permiten establecer que estamos ante un feminicidio se sigue de frente.

El Código Penal de esta entidad contempla la pena máxima planteada por la presidenta para su proyecto de ley.

Matan a dos mujeres

La noche de este 23 de marzo, dos mujeres fueron asesinadas y cuatro más heridas, entre ellas dos niñas de 2 y 5 años, por hombres armados que irrumpieron en un departamento en la colonia Urbivilla del Roble, en la ciudad de León, Guanajuato.

Las fallecidas son Carmen y Paula, quienes se encontraban con su familia en la vivienda ubicada en la calle Campestre Cafetero, confirmó la Fiscalía General del Estado.

Las mujeres y niñas lesionadas fueron trasladadas a un hospital cercano.

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