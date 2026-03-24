Zacatecas.- Este martes, las manifestaciones de productores de frijol llegaron hasta la Legislatura de Zacatecas, donde usaron la tribuna para urgir a los diputados que intervengan ante el gobierno federal para que atienda la problemática y presunta corrupción que hay en los centros de acopio de frijol, tras insistir que ahí solo se ha beneficiado “al coyotaje”.

Dentro de las exigencias que manifestaron los inconformes es que se haga una auditoría a los centros de acopio, porque se ha dejado fuera a los pequeños productores, por ello, también exigen la destitución de Ángel Olais Ávila, jefe de la Unidad Operativa de Alimentación para el Bienestar.

Los productores del semidesierto en esta ocasión, aparte de realizar bloqueos de vialidades y una marcha con sus tractores por el Centro Histórico de la capital, decidieron también acudir al Congreso local, donde se realizaba la sesión legislativa y alzaron la voz, por ello, se les permitió usar la tribuna para que manifestaran sus demandas.

Productores exigen la destitución de Ángel Olais Ávila, jefe de la Unidad Operativa de Alimentación para el Bienestar. Foto: Diana Valdez / EL UNIVERSAL

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Uno de los productores que intervino fue Abraham Castro, quien expuso una serie de irregularidades en los centros de acopio y dijo que en los tres meses que tiene el programa federal, solo se ha comprobado que todo ha sido acaparado por “el coyotaje, Olais y la delincuencia”.

Mencionó que el gobierno federal anunció que se iban a comprar 80 mil toneladas de frijol y se destinaron dos mil 160 millones de pesos para el acopio, pero, aseguró que esos recursos han quedado en manos de unos cuantos y consideró que de ese total, al pequeño productor “solo llegó unos 260 millones de pesos y que el resto, es decir, mil 900 millones de pesos “están en las manos del coyotaje y del famoso Olais”.

Mientras que el productor Rubén Hernández, aparte de encarar a los diputados por nunca volver a su región ni levantar la voz por los frijoleros, denunció que exigen la salida de Olais Ávila, porque de manera arbitraria cambió las reglas de operación, al bajar de 15 a 5 toneladas de frijol que podían entregar los pequeños productores en los centros de acopio.

Denuncian una serie de irregularidades en los centros de acopio de la entidad. Foto: Diana Valdez / EL UNIVERSAL

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También exigió que hagan una comisión para que hablen con el gobernador David Monreal, a quien reprochan no darles la cara y sólo los ha atacado con sus funcionarios estatales que los han atacado, al señalarlos como coyotes y asegurar que ellos sí son productores.

Varios diputados de diversas fracciones parlamentarias también emitieron sus posturas, algunos al emitir discursos políticos fueron abucheados.

Una de las propuestas que se mencionaron y fue aceptada por los productores fue la que emitió el diputado Alfredo Femat, quien planteó que la Legislatura etiquete recursos para el próximo año y que el gobierno del estado instale centros de acopio de frijol, pero, dijo que para evitar las malas prácticas que ya cometió el gobierno federal, se designen a los comisariados ejidales para que entreguen las listas de productores y así dar certeza de que el frijol se les compre a los verdaderos frijoleros y no al coyotaje.

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Previamente a esta manifestación, los diputados locales habían aprobado un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a que se amplíe el programa de acopio que se inició hace tres meses con la instalación de 54 centros de acopio en la entidad.

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