Más Información
SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice
Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos
Sin los senadores del PT, inicia sesión en comisiones para discutir el Plan B; se prevé que el dictamen sea aprobado
Termina prórroga para cerrar investigación contra Hernán Bermúdez; Fiscalía de Tabasco tiene 15 días para formular acusación
Menor mata a balazos a dos maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al parecer no lo dejaron entrar por llegar tarde
Tijuana.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy.
Tras una audiencia celebrada en Mexicali, y que duró más de 24 horas, el juez de control Gerardo Anguiano Ceja, dio seis meses para cerrar la investigación e impuso, como medida cautelar, el pago de 100 mil pesos.
Bonilla fue gobernador de Baja California de noviembre de 2019 a octubre de 2021.
Lee también Licitan transporte para trabajadores de la Corte; buscan que no lleguen tarde y reducir su estrés
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]