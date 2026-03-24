Más Información

SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice

SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice

Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos

Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos

Sin los senadores del PT, inicia sesión en comisiones para discutir el Plan B; se prevé que el dictamen sea aprobado

Sin los senadores del PT, inicia sesión en comisiones para discutir el Plan B; se prevé que el dictamen sea aprobado

Termina prórroga para cerrar investigación contra Hernán Bermúdez; Fiscalía de Tabasco tiene 15 días para formular acusación

Termina prórroga para cerrar investigación contra Hernán Bermúdez; Fiscalía de Tabasco tiene 15 días para formular acusación

Menor mata a balazos a dos maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al parecer no lo dejaron entrar por llegar tarde

Menor mata a balazos a dos maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al parecer no lo dejaron entrar por llegar tarde

Morena en el Senado confía en votos, incluso de la oposición, en Plan B; PRI adelanta rechazo a la reforma y PT no fija postura

Morena en el Senado confía en votos, incluso de la oposición, en Plan B; PRI adelanta rechazo a la reforma y PT no fija postura

Tijuana.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy.

Tras una audiencia celebrada en Mexicali, y que duró más de 24 horas, el juez de control Gerardo Anguiano Ceja, dio seis meses para cerrar la investigación e impuso, como medida cautelar, el pago de 100 mil pesos.

Bonilla fue gobernador de Baja California de noviembre de 2019 a octubre de 2021.

Lee también Licitan transporte para trabajadores de la Corte; buscan que no lleguen tarde y reducir su estrés

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]