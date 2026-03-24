Hermosillo, Sonora. - Más de ocho mil elementos de seguridad participarán en el "Operativo Interinstitucional Semana Santa 2026" con el objetivo de garantizar la integridad de las familias sonorenses y de los más de dos millones 500 mil visitantes nacionales y extranjeros que se esperan en este periodo vacacional en Sonora.

Con el despliegue de elementos federales y estatales para labores de prevención, atención y respuesta inmediata, mediante la coordinación de todas las instancias gubernamentales, el Gobierno de Sonora prevé garantizar la integridad de vacacionistas.

El gobernador Alfonso Durazo informó que el próximo jueves 26 de marzo se dará el banderazo de salida para este operativo, con la participación coordinada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Economía y Turismo, Protección Civil, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Ángeles Verdes, y policías municipales para reforzar la seguridad en carreteras, playas y destinos turísticos estratégicos.

Añadió que el propósito de este esfuerzo conjunto es que las familias sonorenses y visitantes puedan disfrutar de una Semana Santa segura y en tranquilidad.

Más de 8 mil elementos participaran en el "Operativo Interinstitucional Semana Santa"; buscan garantizar la integridad de las familias de Sonora. Foto: Especial.

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El Capitán Braulio Martínez Navarrete, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó, el despliegue operativo contempla una cobertura integral que abarca aeropuertos, centrales camioneras, cruces fronterizos, la red carretera del estado y los principales destinos turísticos en municipios, fortaleciendo las rutas de mayor tráfico con las acciones de la División de Seguridad en Carreteras de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Guardia Nacional.

Binomios caninos K-9 y Proximidad Ciudadana de la Policía Estatal fortalecen las labores preventivas en puntos estratégicos, incluyendo el trabajo de prevención del delito y de monitoreo del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), quienes informan sobre las líneas de atención y respuesta inmediata como la línea de emergencias 9-1-1, 089 para denuncia anónima, 088 atención ciudadana, Viajero Seguro, Mujeres Seguras y Antiextorsión.

El operativo integra apoyo aéreo, terrestre y tecnología para los despliegues operativos en aeropuertos, centrales camioneras, cruces fronterizos, carreteras y zonas turísticas, además de fortalecer la atención en colonias para quienes se quedan en casa.

Con estas acciones, dijo, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso para garantizar que visitantes nacionales, connacionales y extranjeros desarrollen sus actividades vacacionales con seguridad en el estado, mediante coordinación interinstitucional y el uso eficiente de los recursos de protección ciudadana.

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