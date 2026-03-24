Chilpancingo, Guerrero.- Reciben 486 guerrenses con alguna discapacidad aparatos funcionales para transformar o elevar su calidad de vida.

Con estos aparatos se impulsa la autonomía de las personas con discapacidad y forman parte del programa “Transformando Vidas”.

En esta ocasión se incorporaron a la dotación sillas de ruedas eléctricas para personas con discapacidad motora severa.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) encabezó, junto a la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, la dotación.

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Esta consistió en muletas, bastones, sillas ortopédicas y eléctricas con una inversión de 1.7 millones de pesos, destinados a beneficiarios de las regiones Costa Chica, Centro, Costa Grande, Tierra Caliente, Norte y La Montaña.

“Esta inversión es mínima comparada con la satisfacción y las sonrisas de las personas que hoy reciben un aparato funcional”, expresó la mandataria estatal suriana.

A su vez en su mensaje, la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, destacó el apoyo de la gobernadora en cada aparato entregado que representa una necesidad atendida, al tiempo que elogió el crecimiento en la atención brindada en centros de rehabilitación del estado.

Detalló que en el CRIG Chilpancingo, así como en los CRRI de Taxco y Zihuatanejo, se pasó de más de 19 mil servicios en 2021 a casi 50 mil en 2025, lo que refleja el fortalecimiento de la infraestructura y atención especializada.

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Asimismo dijo que el impulso a la campaña “Infancias sin violencia”, orientada a prevenir y atender cualquier forma de maltrato infantil, con cobertura en todo el estado y la disponibilidad de la línea telefónica 747 471 5217 para denuncias anónimas.

En el evento presentes las presidentas de DIF municipales de Chilpancingo, Las Vigas, Ayutla, Copala, Tecoanapa, Juchitán, Marquelia y Cuajinicuilapa, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán.

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