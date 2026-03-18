Tetecala, Mor.- El Gobierno de Morelos reforzó la vigilancia en la región surponiente con la puesta en marcha de dos arcos carreteros equipados con tecnología de reconocimiento y videovigilancia de alta definición, diseñados para blindar los límites con Guerrero y el Estado de México.

Esta infraestructura, inaugurada en los municipios de Coatlán del Río y Tetecala, forma parte de una red estatal que inició en el 2025 y que a la fecha suman 24 arcos en operación así como 21 Centros de Comando y Control (C2), informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

La gobernadora Margarita González Saravia acentuó que estas herramientas permiten una reacción inmediata ante emergencias y buscan inhibir el trasiego de ilícitos en puntos estratégicos de la entidad, coordinando esfuerzos directos con la Mesa de Paz y Seguridad.

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El Gobierno de Morelos coloca dos arcos carreteros para brindar su frontera sur en cuestión de seguridad. (Foto: especial)

En paralelo a la ofensiva tecnológica, la administración estatal inició la formación de 123 nuevos Policías de Proximidad -59 estatales y 64 municipales- en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad. Urrutia Lozano detalló que el estado se alinea a la estrategia federal de atención a las causas y fortalecimiento de las fuerzas policiales, sumando elementos con vocación de servicio tras un curso de capacitación intensiva de seis meses.

La gobernadora expresó por su parte que con la combinación de vigilancia electrónica en las fronteras estatales y el incremento de la presencia policial en las calles, se busca consolidar un modelo de seguridad basado en la investigación y la coordinación permanente con los ayuntamientos para recuperar la tranquilidad de las familias morelenses.

González Saravia reconoció a la presidenta municipal Rosbelia Benítez Bello y al alcalde Armando Jaime Maldonado, de Tetecala y Coatlán del Río, respectivamente, por la coordinación con autoridades estatales y federales, así como por el esfuerzo para invertir en esta infraestructura, que contribuye a inhibir delitos y fortalecer entornos más seguros.

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