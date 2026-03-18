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Jalisco. - Buscando en un sitio que supuestamente ya había sido revisado por las autoridades estatales, el localizó el cuerpo de Brandon Yahir Lara López de 22 años y los restos de otro joven que desapareció con él.

Brandon desapareció el 14 de diciembre de 2025 junto con dos de sus amigos identificados como Manuel y Juan Manuel, con quienes se reunió para celebrar un cumpleaños en .

A finales de enero de este año, el cadáver de Manuel y parte del cuerpo de Juan Manuel fueron encontrados en una brecha del municipio de Acatlán de Juárez, cerca de la autopista Guadalajara-Colima.

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En esa ocasión la madre de Brandon reconoció la gorra de su hijo y pidió a las autoridades continuar con la prospección del sitio, sin embargo, tras buscar con un dron, el personal de la Comisión de Búsqueda dio por terminada la exploración.

Días después, el 7 de febrero, el colectivo decidió volver al sitio para buscar por su cuenta y ahí, a unos ocho metros de donde estaba su gorra, encontraron el cuerpo de Brandon.

“Tras largas jornadas de búsqueda bajo el sol, el pasado 7 de febrero logramos localizar a Brandon. Sin embargo, la búsqueda no había terminado aún, faltaba encontrar lo necesario para que una persona más pudiera regresar con su familia”, informó el colectivo.

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Así, el domingo pasado regresaron al sitio y en una nueva jornada de búsqueda la madre de Juan Manuel logró encontrar el resto del cuerpo de su hijo.

Finalmente logramos encontrar el fragmento de su cuerpo que faltaba. Pronto, los tres amigos podrán tener el que la violencia intentó arrebatarles. Sus familias podrán cerrar la puerta de la incertidumbre y comenzar a caminar el duelo con la certeza de haberlos encontrado”, indicó Madres Buscadoras.

El colectivo afirmó que seguirá caminando cerros, brechas y campos, excavando y alzando la voz “porque mientras haya una madre buscando, nadie debería hacerlo en soledad. Y porque hasta encontrarlos, no vamos a parar”.

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dmrr/cr

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