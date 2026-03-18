Guaymas, Sonora. - El propietario de un inmueble en el destino turístico de San Carlos fue detenido tras la muerte de su empleada doméstica e intoxicación por monóxido de carbono de la hija de la occisa, una menor de 13 años de edad; el imputado habría cometido negligencia en el mantenimiento de su propiedad.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Ariel “N”, señalado como probable responsable de los delitos de homicidio por comisión por omisión, así como lesiones que ponen en riesgo la vida, ambas conductas cometidas a título culposo.

La Fiscalía de Sonora informó en relación con hechos ocurridos entre el 14 y el 15 de marzo de 2026, en un domicilio ubicado en la colonia Marina Real, en San Carlos Nuevo Guaymas, donde perdió la vida Karla Leticia “N” y resultó afectada su hija.

Los hechos se registraron en el citado inmueble, propiedad del detenido, donde la víctima adulta realizaba a su servicio labores domésticas.

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De acuerdo con los datos de prueba recabados, el imputado, en su calidad de garante, omitió verificar y garantizar condiciones seguras en el inmueble, particularmente en las instalaciones de climatización de una alberca, situadas contiguas al área habilitada como dormitorio del personal de servicio.

Dicha omisión permitió la acumulación progresiva de monóxido de carbono en el interior de la habitación, al no contar el sistema con ventilación adecuada hacia el exterior, ni con mecanismos de extracción, lo que derivó en la inhalación prolongada de este gas por parte de las víctimas mientras dormían, provocando el fallecimiento de Karla “N” en las primeras horas del 15 de marzo y las lesiones en vías respiratorias de su hija.

Con base en los elementos de prueba integrados en la carpeta de investigación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo del Juez correspondiente la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por agentes de la AMIC, quedando el imputado a disposición de la autoridad judicial para continuar con el procedimiento penal y llevar a cabo la audiencia inicial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora refrendó su compromiso de investigar con rigor técnico y garantizar que toda conducta que atente contra la vida y la integridad de las personas sea llevada ante la justicia.

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