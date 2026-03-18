Hermosillo, Sonora. - Un adolescente de 15 años fue vinculado a proceso, por su probable responsabilidad en el delito de lesiones calificadas con ventaja, en agravio de un menor, de 14 años, en Hermosillo, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes, obtuvo la vinculación a proceso del menor de edad.

Los hechos, que generaron preocupación social por la violencia ejercida entre personas menores de edad, ocurrieron el pasado 26 de febrero alrededor de las 21:30 horas, en la vía pública cercana a un parque ubicado en la colonia Jorge Valencia, también referida como Praderas del Real.

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De acuerdo con los datos de prueba, el adolescente imputado, en compañía de otras personas, comenzó a agredir a la víctima y a quienes se encontraban en el lugar arrojándoles piedras; posteriormente, portando un machete, atacó directamente al adolescente afectado, quien intentó protegerse cubriéndose la cabeza con sus manos.

Como resultado de la agresión, la víctima sufrió lesiones graves, entre ellas fractura expuesta y ruptura de tendones extensores en la mano izquierda, mismas que fueron clasificadas por un médico legista como lesiones que tardan más de 15 días en sanar, que dejan cicatrices permanentes y que pueden generar disminución funcional de un órgano o miembro.

En audiencia privada celebrada el 14 de marzo, la autoridad judicial libró orden de aprehensión contra el adolescente, misma que fue ejecutada el 16 de marzo por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

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Posteriormente, en audiencia inicial, el Juez determinó vincularlo a proceso e imponer como medida cautelar el internamiento preventivo, además de fijar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora subrayó que, en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, se actúa bajo un enfoque especializado que prioriza tanto el acceso a la justicia para las víctimas como la atención integral conforme al Sistema de Justicia para Adolescentes.

La FGJE reiteró su compromiso de intervenir con firmeza ante cualquier conducta que vulnere la integridad de niñas, niños y adolescentes, garantizando procesos apegados a Derecho y con enfoque de derechos humanos.

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