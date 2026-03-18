Hermosillo, Sonora. - Sonora se prepara para un cierre atípico de la temporada invernal, con la llegada de una ola de calor extrema que marcará la transición hacia una primavera con condiciones propias del verano.

De acuerdo con el especialista meteorológico MeteoAlert, a partir de este jueves comenzará un episodio de calor intenso que podría romper récords históricos de temperatura máxima para el mes de marzo, en registros de más de 60 años en la entidad.

El periodo más crítico se espera entre el 19 y el 21 de marzo, cuando las temperaturas podrían superar los 40 grados centígrados, especialmente en zonas urbanas donde la sensación térmica suele intensificarse.

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En una primera fase, el calor será seco; sin embargo, a partir del domingo se prevé la llegada de humedad, lo que provocará un ambiente mucho más sofocante.

Este cambio hará que la sensación térmica sea más elevada, acercándose a condiciones típicas del verano.

La onda de calor comenzará a debilitarse hacia el lunes 23, pero no significará un alivio considerable.

Por el contrario, el ingreso de humedad generará mañanas más húmedas y un ambiente cálido persistente durante el día.

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Ola de calor extrema impactara Sonora; registra temperaturas récord superiores a los 40 grados. Foto: Especial.

Para la próxima semana, el panorama será inusual para la temporada: se esperan niveles altos de humedad combinados con temperaturas elevadas, lo que dará como resultado un ambiente pesado y bochornoso, más característico de los primeros días del verano que de la primavera.

Además, existe la posibilidad de tormentas aisladas entre el 27 y el 29 de marzo.

Estas comenzarían a desarrollarse desde el día 26 en zonas montañosas y, eventualmente, algunos núcleos podrían acercarse a áreas urbanas.

No obstante, especialistas advierten que aún hay incertidumbre en este pronóstico, por lo que podría haber ajustes en los próximos días.

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Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, informó que este miércoles 18 de marzo se mantendrán cielos mayormente despejados, sin probabilidad de lluvia en todo Sonora.

La presencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá condiciones secas, con un ambiente de caluroso a muy caluroso por la tarde, superando ya los 40 grados centígrados en algunas regiones, mientras que durante la madrugada y la noche se mantendrá un ambiente fresco.

Ante este escenario, autoridades recomiendan a la población extremar precauciones: mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y atender los avisos oficiales, ya que el calor podría intensificarse en los próximos días.

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