Pachuca. - Familiares de tres hombres originarios de Santiago Tulantepec, en el estado de Hidalgo, pidieron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, luego de que estos desaparecieran tras salir a vender varias camionetas en el municipio vecino de Tulancingo.

De acuerdo con información de los familiares, los hombres fueron identificados como Luis Ángel Tapia Flores, Luis Enrique Tapia Hernández y Edgar Miguel Hernández Méndez, quienes según señalaron, salieron de Santiago Tulantepec con dirección al lugar conocido como Medias Tierras, en Tulancingo, donde entregarían tres camionetas y recibirían el pago alrededor de las seis de la tarde.

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Sin embargo, se informó que el rastro de uno de los vehículos se perdió alrededor de esa misma hora, en el punto conocido como “La Y”. Desde ese momento, toda comunicación con ellos se cortó.

En el caso de Luis Ángel Tapia, se informó que vestía pantalón de mezclilla oscuro, sudadera verde, gorra blanca y botas de trabajo color café.

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