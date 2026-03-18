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Ciudad Victoria.- Cuando se tomaba selfies con varios amigos, un joven resbaló y cayó a un barranco de la Sierra Madre Oriental.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que recibieron un reporte de la caída de un joven a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad.

El accidente se registró en el kilómetro 11 de la carretera Rumbo Nuevo, la cual atraviesa parte de la sierra.

Al arribar al lugar, el personal implementó maniobras de rescate en bajo ángulo, utilizando cuerdas y equipo especializado, donde se realizó el descenso controlado y el aseguramiento del lesionado.

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La oportuna intervención permitió que fuera rescatado con éxito y recibió atención prehospitalaria en el sitio.

La persona que se accidentó se identificó como Luis, originario del municipio de Jaumave, quien junto con otros tres amigos procedían de Ciudad Victoria.

Al contemplar el paisaje en la montaña, decidieron tomar algunas fotografías, pero al intentar un mejor ángulo Luis resbaló y ocurrió el accidente.

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afcl/LL

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