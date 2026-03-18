Pachuca.- Pobladores del municipio de San Salvador, en el estado de Hidalgo, mantienen bloqueada desde la noche la carretera Actopan–Ixmiquilpan tras la negativa del alcalde Norberto Martínez Cruz de otorgarles audiencia para conocer la asignación de presupuesto destinado a obras en sus comunidades.

De acuerdo con delegados de 22 comunidades, se había solicitado una audiencia con el alcalde, luego de que se cancelara la asamblea del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) debido a la inconformidad de los pobladores.

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Ante ello, se pidió una mesa de trabajo con el edil, así como con los regidores; sin embargo, no hubo respuesta para concretar el encuentro. Señalaron que una comisión acudió a la alcaldía, donde la secretaria general, Luciana Mejía, aseguró que serían atendidos; no obstante, a la hora acordada, la presidencia municipal se encontraba completamente cerrada, sin previo aviso a la población.

Foto: Especial

Durante la noche, un grupo de pobladores cerró la carretera Actopan–Ixmiquilpan, a la altura de la localidad de Caxuxi, donde además retuvieron al presidente municipal junto con integrantes del cabildo.

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Los inconformes acusaron falta de atención institucional, incumplimiento de compromisos y rezago en la asignación de recursos para sus localidades.

Con llantas y piedras bloquearon la vía, lo que dejó varados a automovilistas particulares y unidades de transporte público. Esta mañana se mantiene el bloqueo en esta vía, que forma parte de la carretera federal México–Laredo.

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afcl/LL