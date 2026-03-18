Más Información
Cae en CDMX “Lobo Menor”, vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador; se le señala como líder de “Los Lobos”
Sheinbaum invita al rey Felipe VI de España a asistir al Mundial; la Casa Real destaca "relación fraternal" de amistad
Laura Itzel Castillo turna a Comisiones el Plan B de Sheinbaum; iniciativa incluye reforma al artículo 115 constitucional
EN VIVO Marcha de la CNTE en CDMX y plantón en el Zócalo; minuto a minuto de la movilización de este 18 de marzo
EU impone fianza de 15 mil dólares para visas de turismo; se aplicará a 12 países, ¿incluye a México?
Pachuca.- Pobladores del municipio de San Salvador, en el estado de Hidalgo, mantienen bloqueada desde la noche la carretera Actopan–Ixmiquilpan tras la negativa del alcalde Norberto Martínez Cruz de otorgarles audiencia para conocer la asignación de presupuesto destinado a obras en sus comunidades.
De acuerdo con delegados de 22 comunidades, se había solicitado una audiencia con el alcalde, luego de que se cancelara la asamblea del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) debido a la inconformidad de los pobladores.
Lee también Investigan fraude en Chihuahua de supuesta empresa a jubilados del IMSS
Ante ello, se pidió una mesa de trabajo con el edil, así como con los regidores; sin embargo, no hubo respuesta para concretar el encuentro. Señalaron que una comisión acudió a la alcaldía, donde la secretaria general, Luciana Mejía, aseguró que serían atendidos; no obstante, a la hora acordada, la presidencia municipal se encontraba completamente cerrada, sin previo aviso a la población.
Durante la noche, un grupo de pobladores cerró la carretera Actopan–Ixmiquilpan, a la altura de la localidad de Caxuxi, donde además retuvieron al presidente municipal junto con integrantes del cabildo.
Lee también Instalan Consejos Estatales y Municipales para promover la paz en Guerrero; esperan participación ciudadana
Los inconformes acusaron falta de atención institucional, incumplimiento de compromisos y rezago en la asignación de recursos para sus localidades.
Con llantas y piedras bloquearon la vía, lo que dejó varados a automovilistas particulares y unidades de transporte público. Esta mañana se mantiene el bloqueo en esta vía, que forma parte de la carretera federal México–Laredo.
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]