Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el Poder Judicial de Chiapas instalaron una mesa de trabajo y coordinación institucional con miras a la próxima elección de magistraturas y personas juzgadoras.

El fin es establecer un espacio de coordinación interinstitucional que impulse la construcción y dé un programa de seguimiento a las actividades alusivas al proceso de elección judicial en la entidad.

Marina Martha López Santiago, consejera presidenta del IEPC, destacó que dicha vinculación es significativa a causa de la coordinación institucional entre el Poder Judicial y la autoridad electoral estatal, la cual es fundamental en los procesos democráticos.

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Las instituciones públicas, comentó, tienen la responsabilidad de actuar con la fuerza del diálogo, la colaboración y con un profundo respeto a sus atribuciones constitucionales.

Más aún, recalcó, cuando se trata de construir mecanismos para organizar, dar seguimiento y obtener resultados favorables en procesos que necesitan rigor técnico, certeza jurídica y adecuada suma de esfuerzos.

La integración de protagonistas institucionales durante los procesos electivos y de manifestación de la voluntad popular deriva en mejores resultados para la ciudadanía, detalló.

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La consejera Teresa de Jesús Alfonso Medina afirmó que con la experiencia obtenida en la elección judicial federal y estatal el año pasado, se ha destacado que la coordinación de instituciones es importante para obtener elecciones adecuadas.

La convicción del IEPC, subrayó, es generar mejores condiciones "para que la próxima elección (judicial) se realice de manera eficiente y que cumpla con la normatividad y la expectativa ciudadana".

Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Poder Judicial, señaló que se debe considerar la experiencia de otras entidades que ya hicieron esa elección para que la ciudadanía tenga juzgadores, hombres y mujeres, que representen bien a la comunidad.

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