La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno analiza la posibilidad de aplazar al 2028 la segunda etapa de la elección del Poder Judicial y la consulta de revocación de mandato.

Lo anterior al considerar que podría ser más conveniente tanto en términos de recursos como para facilitar la participación ciudadana.

Durante su conferencia en Manzanillo, Colima, la mandataria explicó que una de las opciones que se revisan dentro de su propuesta de reforma electoral es que la elección pendiente de jueces no se realice en 2027 junto con otros comicios locales y federales, ya que ello podría implicar una logística más compleja y no necesariamente un ahorro presupuestal.

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“Estamos analizando, tiene sus pros y sus contras”, señaló.

Detalló que el supuesto beneficio de realizar la elección judicial en 2027 sería utilizar los mismos recursos de otros procesos electorales; sin embargo, indicó que experiencias recientes muestran que podrían instalarse casillas distintas, lo que implicaría contrataciones adicionales de personal y mayores complicaciones para los votantes.

Por ello, dijo que se está consultando la opinión del Instituto Nacional Electoral para determinar el impacto real en costos y operación.

Sheinbaum agregó que también se analiza la cantidad de boletas que tendrían que utilizar los ciudadanos si todos los procesos coinciden en 2027, pues en algunos estados se elegirían autoridades municipales, diputaciones locales y federales, e incluso gubernaturas.

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“Entonces, por eso estamos analizando… a lo mejor vale la pena moverla al 28”, comentó.

La Mandataria federal explicó que la decisión final se tomará tras recibir la opinión técnica del organismo electoral y adelantó que su gobierno podría presentar la propuesta de modificación el próximo lunes o martes.

Asimismo, señaló que junto con la elección judicial también se revisa si la consulta de revocación de mandato podría realizarse en 2027 o en 2028.

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