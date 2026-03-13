Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, del 1 de octubre de 2024 al 10 de marzo de 2026, en Colima han asegurado más de 4 toneladas y media de droga, así como 271 kilogramos de fentanilo, lo que equivale a 14 millones de dosis.

Durante la conferencia matutina de este viernes 13 de marzo en Manzanillo, Colima, indicó que, con información de autoridades de Estados Unidos en el municipio de Villa de Álvarez, el gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Colima y la Policía Estatal de Colima, ejecutaron acciones operativas que permitieron detener a un líder de una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto Yahir Leobardo “N” tenía antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos donde fue detenido en 2019-2020 y recientemente por su participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Actualmente el sujeto cuenta con una orden de comprensión vigente en Chicago e Illinois.

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Por otro lado, el funcionario destacó la detención de 2 mil 790 personas por delitos de alto impacto como: extorsión, homicidio, tráfico de drogas y tráfico de armas. Resaltó que desde el 6 de julio de 2025 al 28 de febrero de 2025, la implementación de la estrategia nacional contra la extorsión en Colima ha generado una reducción de 12% en la incidencia de este delito.

Foto: Presidencia

Se han iniciado 94 carpetas de investigación y se han atendido 24 casos de secuestro virtual. Se han fortalecido las acciones de inspección y vigilancia en el puerto de Manzanillo, lo que ha permitido detectar y asegurar contenedores con sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina.

“Se han asegurado más de 22 toneladas y 65 litros de sustancias y precursores para la elaboración de metanfetaminas. Además, se aseguraron más de 3 mil litros de pintura contaminada con mercurio, sustancia que representaba un riesgo para la salud y el medio ambiente”, explicó el secretario.

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Calificó a Colima como una entidad prioritaria para el gobierno de México, por lo que se fortaleció la presencia operativa del gabinete de seguridad con un estado de fuerza de más de 4 mil 400 elementos de las instituciones del gabinete de seguridad. Más de 2 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional (GN), así como más de 2 mil elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Además, hay 200 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). García Harfuch puntualizó que dicho despliegue incluye equipos de fuerza de tarea y grupos especializados en investigación integrados por agentes de campo, analistas y personal de inteligencia que trabajan en la identificación de objetivos prioritarios, localización de centros de operación y seguimiento a las estructuras criminales.

Detienen a objetivos prioritarios en Colima

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Omar García Harfuch indicó que en el municipio de Villa de Álvarez fue detenido Alan Ivan “N”, encargado de la logística de operaciones delictivas de una célula criminal. En Manzanillo, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), se localizó una embarcación con tres tripulantes de nacionalidad extranjera y se aseguraron más de 3 toneladas de cocaína.

Como parte de las acciones de vigilancia marítima, también se detectó un buque pesquero que ingresó al oeste de los cabos, el cual fue interceptado por la Secretaría de Marina a la altura de la Isla Clarión en los límites de Colima, donde se aseguraron más de 4 mil 700 kg de cocaína. Con estas acciones, dijo, suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas por la Marina en alta mar en la presente administración.

Foto: Presidencia

Además, en Colima y Tecomán se ejecutaron cuatro órdenes de cateo donde se aseguraron más de 325 mil litros de hidrocarburo. Por otro lado, en Manzanillo fue detenido Luis Oswaldo “N” y Julián Alejandro “N”, alias “El Placas”, generadores de violencia, encargados de la distribución de droga para un grupo delictivo donde se aseguró droga y cartuchos.

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En el mismo municipio fue detenida una mujer de nombre Yajaira Berenice, integrante de un grupo criminal y relacionada con hechos violentos en la región. En Cuauhtémoc fue detenido José Alfredo “N”, alias “El Freddy”, operador regional de un grupo criminal. En otro operativo en Villa de Álvarez, fue detenido un sujeto conocido como “El Rayo”, generador de violencia y operador de un grupo criminal donde se aseguraron armas de fuego y vehículos.

En el municipio de Colima se realizó la detención de José Luis “N”, integrante de un grupo criminal que opera en la región, quien contaba con una orden de arresto con fines de extradición a los Estados Unidos por narcotráfico y conspiración para la distribución de sustancias controladas y drogas. En Manzanillo fue detenido Nicolás Jesús “N”, objetivo prioritario y uno de los principales distribuidores de droga de un grupo delictivo.

En seguimiento a trabajos de inteligencia se realizaron despliegues operativos del gabinete de Seguridad y autoridades estatales donde fueron detenidas cinco personas incluyendo César “N”, líder de una célula generadora de violencia relacionada con homicidios y agresiones a grupos antagónicos. También fue detenido Óscar Fernando “N”, quien es operador regional de una organización criminal.

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