Al iniciar la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Sexta Región Naval de Manzanillo, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, destacó la coordinación entre los gobiernos federal y estatal para avanzar en materia de seguridad.

Durante su intervención, la mandataria estatal dijo que el apoyo institucional ha sido clave para impulsar programas sociales, proyectos de infraestructura y acciones para mejorar la seguridad.

Vizcaíno Silva subrayó que la coordinación entre las autoridades ha sido fundamental para atender las demandas de la población y fortalecer las estrategias de seguridad.

Señaló que tanto el gobierno federal como el estatal se toman “con mucha seriedad y responsabilidad los mecanismos existentes para la coordinación en materia de seguridad”, particularmente a través de las reuniones diarias de la mesa de construcción de paz.

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“Siempre buscamos cómo sumar esfuerzos, tanto en términos humanos como en términos materiales y operativos. Buscamos el cómo sí, cómo hacemos más, cómo trabajamos en equipo”, afirmó.

Añadió que se ha dejado atrás la visión de que los problemas de seguridad corresponden a un solo nivel de gobierno, para dar paso a una estrategia conjunta.

Fuerzas Armadas, presentes en estrategia de seguridad en Colima: Vizcaíno Silva

La gobernadora también resaltó la participación de las Fuerzas Armadas en la estrategia estatal de seguridad, al recordar que la Secretaría de Seguridad Pública de Colima está encabezada por un integrante de la Secretaría de Marina.

En ese sentido, agradeció el respaldo institucional para la designación del teniente Fabián Ricardo Gómez Calvario en dicha responsabilidad.

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En cuanto a resultados, informó que en 2025 se registró una reducción en diversos delitos en la entidad, entre ellos el homicidio doloso, que disminuyó 26% respecto al año anterior; el feminicidio, 50%; el secuestro, 60%; la privación ilegal de la libertad, 30%, y la extorsión, 21%.

Asimismo, destacó un operativo reciente en el municipio de Villa de Álvarez, donde se realizaron seis detenciones, se desmanteló un laboratorio clandestino y se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo, lo que equivale a más de 14 millones de dosis que no llegaron al mercado ilegal.

Finalmente, Vizcaíno Silva afirmó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y las instituciones de seguridad busca garantizar la tranquilidad de las familias colimenses.

"El tema de seguridad pública es un tema en el que toda la sociedad, incluyendo las fuerzas armadas, que son pueblo uniformado, debemos estar unidas para construir una paz duradera”, concluyó.

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