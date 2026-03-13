Favián “N”, Miguel “N” y Bryan “N”, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) presuntamente relacionados con la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona, de Valle de Santiago, Guanajuato, fueron vinculados a proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que un juez de Control procesó a los tres hombres, quienes fueron detenidos durante cateos realizados en domicilios de Guanajuato, por su posible participación en los delitos de desaparición, posesión de narcóticos con fines de narcomenudeo y delincuencia organizada con la finalidad de llevar a cabo delitos de narcomenudeo.

La institución precisó que como resultado de diversos actos de investigación y acciones de búsqueda, en coordinación con el gabinete de seguridad del gobierno mexicano, el Ministerio Público federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), ejecutó cateos en tres domicilios en el estado de Guanajuato, donde se logró la detención de los imputados Favián “N”, Miguel “N” y Bryan “N”, a quienes se les encontraron chalecos con las siglas del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en la zona.

Durante su detención se les aseguró droga, un arma de fuego y un teléfono celular, que pertenecía a José Juan Arias Corona, desaparecido en Valle de Santiago, Guanajuato, el 28 de diciembre de 2025.

José Juan Arias Corona se unió como buscador de personas tras la desaparición de su hijo Juanito, en julio de 2025, también en el estado de Guanajuato, afectado por las pugnas entre grupos criminales.

Hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a José Juan Arias Corona, su hijo Juanito y a su núcleo familiar, debido a que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en México”, precisó la organización.