Al manifestar que "es indispensable que haya diálogo", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el anuncio que hizo su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien anunció que funcionarios cubanos han sostenido recientemente "conversaciones" con representantes de Estados Unidos.

A pregunta expresa en conferencia de prensa en Manzanillo, Colima, la jefa del Ejecutivo federal señaló que México seguirá apoyando por todas las vías al pueblo cubano, por un asunto no solamente de ayuda humanitaria, sino también, indicó, porque la Constitución establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria y la búsqueda de la paz.

"Qué bueno. Siempre México va a promover la paz, el diálogo diplomático y en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba, del bloqueo que ha generado diversas problemáticas, pues es indispensable que haya este diálogo.

"México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano, por un asunto no solamente de ayuda humanitaria, sino también, porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria y la búsqueda de la paz".

Lee también Caen presuntos miembros de CJNG por desaparición de buscador

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó las palabras que hizo el mandatario cubano quien agradeció la ayuda humanitaria que ha estado enviando México tanto desde la sociedad civil como del propio gobierno federal.

La Mandataria federal rechazó que el gobierno de Cuba esté vendiendo esta ayuda humanitaria como algunos medios han difundido

"Tenemos muchas imágenes de agradecimiento del pueblo de Cuba, de los habitantes de la ayuda humanitaria, que está llegando de manera directa a sus casas".

Señaló que el gobierno de México ha ayudado a promover el diálogo con las autoridades de Estados Unidos con las autoridades cubanas.

Lee también Expertos ven crisis dentro del sistema electoral

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/apr