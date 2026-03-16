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San Cristóbal de las Casas, Chis.- Cuatro integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), organización ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación () fueron detenidos en un operativo que llevaron a cabo elementos de la VII Región Militar, de la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal, en el municipio de Jiquipilas.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que los soldados, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Estatal procedieron a detener a los cuatro hombres, con armas, drogas, teléfonos celulares y tres motocicletas.

El municipio de Jiquipilas, junto a Villa Flores, Villa Corzo, Cintalapa, Ocozocoautla y Cintalapa, colindantes con el estado de Oaxaca y la Sierra Madre, desde hace cinco años, están en disputa entre el CCyG-CJNG y .

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Los detenidos fueron identificados con los nombres de Luis, Jhafet, Mari y Alberto, ligados a la estructura de la . “Manifestaron pertenecer al grupo delictivo denominado Cártel Chiapas y Guatemala”, dijo la Secretaría.

A los detenidos se le incautó 33 envoltorios con cristal, un arma corta, revólver calibre 38 mm, una escopeta calibre 16 mm, seis cargadores calibre 33 mm, diez cargadores calibre 16 mm, tres motocicletas, dinero en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

Los detenidos, la droga, las armas, los cartuchos y las motocicletas quedaron a disposición del Ministerio Público, quien en las próximas horas definirán su situación jurídica.

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