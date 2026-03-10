Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que las dos toneladas de cocaína aseguradas en Acapulco, Guerrero, pertenecían al Cártel de Sinaloa.

“Este aseguramiento se suma a las 60 toneladas ya en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum que han sido aseguradas por la Secretaría de Marina. En este caso lo tenemos relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa”, detalló.

Durante la conferencia matutina de este martes 10 de marzo, explicó que las 60 toneladas incautadas en altamar pertenecen a distintos grupos delictivos. Mientras que la Secretaría de Defensa ha decomisado por tierra 345 toneladas. Ayer, el Gabinete de Seguridad informó que el pasado domingo 08 de marzo se aseguraron 80 bultos de presunta cocaína a 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero.

El personal de las Fuerzas Armadas identificó y aseguró los bultos, cuyo peso preliminar es de aproximadamente dos toneladas; sin embargo, la cantidad será confirmada y la sustancia ilícita será puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente, indicó el gabinete en un comunicado.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante su administración se han incautado 346 toneladas de distintas drogas, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Armada de México, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Costera.

