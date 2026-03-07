Omar García Harfuch encontró ya un lugar en la venta de souvenirs de Morena, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

EL UNIVERSAL registró la venta de de “Harfuchitos” afuera del Hotel Sheraton María Isabel, donde este sábado se lleva a cabo el Consejo Nacional de Morena, donde se delimitarán las reglas para candidatos del partido en la elección de 2027.

Peluches "Harfuchitos", en honor al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se suman a los "Amlitos" y "Clauditas" en calles de la CDMX (07/03/2026). Foto: Alejandra Canchola / EL UNIVERSAL

Los vendedores ambulantes que comúnmente venden los “pejeluches” y las muñecas de la presidenta Claudia Sheinbaum, también ofertan en 200 pesos los “Harfuchitos”, que simulan la imagen del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana con barba y saco.

Lee también Inicia Consejo Nacional de Morena con un llamado a cuidar la alianza con PT y PVEM; "está en juego el segundo piso de la 4T”, dice Durazo

Los comerciantes también ofrecen llaveros de los “Harfuchitos” a 50 pesos, igualmente que las imágenes de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente AMLO.

Venta de peluches "Harfuchitos" en la CDMX (07/03/2026). Foto: Alejandra Canchola / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro