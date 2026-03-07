Más Información

encontró ya un lugar en la venta de souvenirs de , junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

registró la venta de de “Harfuchitos” afuera del Hotel Sheraton María Isabel, donde este sábado se lleva a cabo el Consejo Nacional de Morena, donde se delimitarán las reglas para candidatos del partido en la elección de 2027.

Peluches "Harfuchitos", en honor al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se suman a los "Amlitos" y "Clauditas" en calles de la CDMX (07/03/2026). Foto: Alejandra Canchola / EL UNIVERSAL
Peluches "Harfuchitos", en honor al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se suman a los "Amlitos" y "Clauditas" en calles de la CDMX (07/03/2026). Foto: Alejandra Canchola / EL UNIVERSAL

Los vendedores ambulantes que comúnmente venden los “pejeluches” y las muñecas de la presidenta Claudia Sheinbaum, también ofertan en 200 pesos los “Harfuchitos”, que simulan la imagen del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana con barba y saco.

Los comerciantes también ofrecen llaveros de los “Harfuchitos” a 50 pesos, igualmente que las imágenes de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente AMLO.

Venta de peluches "Harfuchitos" en la CDMX (07/03/2026). Foto: Alejandra Canchola / EL UNIVERSAL
Venta de peluches "Harfuchitos" en la CDMX (07/03/2026). Foto: Alejandra Canchola / EL UNIVERSAL

