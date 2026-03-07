Más Información
Omar García Harfuch encontró ya un lugar en la venta de souvenirs de Morena, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
EL UNIVERSAL registró la venta de de “Harfuchitos” afuera del Hotel Sheraton María Isabel, donde este sábado se lleva a cabo el Consejo Nacional de Morena, donde se delimitarán las reglas para candidatos del partido en la elección de 2027.
Los vendedores ambulantes que comúnmente venden los “pejeluches” y las muñecas de la presidenta Claudia Sheinbaum, también ofertan en 200 pesos los “Harfuchitos”, que simulan la imagen del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana con barba y saco.
Los comerciantes también ofrecen llaveros de los “Harfuchitos” a 50 pesos, igualmente que las imágenes de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente AMLO.
