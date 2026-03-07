En el arranque del Consejo Nacional de Morena, el presidente del mismo, Alfonso Durazo, afirmó que debe cuidarse la alianza del partido guinda con el PT y el PVEM, pues “no es una simple suma de votos en el Congreso”, sino que “está en juego el segundo piso de la Cuarta Transformación”.

“Cuidar la coalición con nuestros partidos hermanos Partido Verde y Partido del Trabajo no es una simple suma de votos, sino un entendimiento estratégico para fortalecer la capacidad de nuestro movimiento, para impulsar la transformación nacional. Frente a ese objetivo, así es, frente a ese objetivo, todos somos imprescindibles”, afirmó el también gobernador de Sonora.

En ese mismo sentido, Alfonso Durazo llamó a los aspirantes a candidatos de Morena para elección de 2027 a no denostar al movimiento ni a sus compañeros aspirantes, pues eso solo mermaría al movimiento por dentro.

Lee también Morena se alista para prohibir el nepotismo

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena durante el arranque del evento (07/03/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Debemos asumir que las reglas no son no obstáculo, sino la base de una vida interna, democrática y ordenada y que cumplirlas asegura precisamente equidad, certeza y confianza entre la militancia y ante la ciudadanía. Comprender que la disciplina partidaria no significa uniformidad, sino honrar los acuerdos de este Consejo Nacional. Ya no somos un partido en la oposición, sino un eje de la gobernabilidad del país”, afirmó Durazo.

Se espera que en esta jornada de Consejo Nacional, los 324 consejeros nacionales de Morena aprueben las reglas para poder a ser candidato del partido en la elección intermedia de 2027.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro