Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará de manera formal su iniciativa de reforma electoral al Congreso de la Unión.

Es una propuesta que llegará con el respaldo de Morena, pero con el rechazo de los partidos aliados de Morena: PT y el Partido Verde.

El proyecto plantea, entre otras cosas, mantener 200 diputaciones plurinominales, pero que ahora estarán integrados por 97 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido, y por 95 a través de votación directa por circunscripción, además de ocho curules para mexicanos residentes en el extranjero.

También establece reducir de 128 a 96 el número de senadores, y disminuir en 25% el costo de las elecciones.

Esos dos puntos han generado inconformidad en el Partido del Trabajo y en el Verde, quienes han adelantado que no apoyarán la reforma en esos términos.

“Así como se plantea lo veo poco práctico, no es viable para nosotros y no es viable para nadie. Esto únicamente beneficia al partido con mayores recursos y eso es injusto. Estamos disminuyendo recursos económicos, pero ¿queremos mandar a 200 candidatos adicionales a campaña en territorio?, ¿bajando 25% del lado de los partidos?, ¿con qué dinero? Eso te lleva un espacio de simulación brutal, porque vas a registrar 10 hombres y 10 mujeres por circunscripción y tienen que hacer campaña en ocho estados, en algunas circunscripciones como la tercera, son más de mil municipios. Es absolutamente inconveniente, es impráctico, no es real”, declaró recientemente a EL UNIVERSAL el coordinador Nacional Electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega.

En tanto que este fin de semana, la dirigencia nacional del PT, a cargo de Alberto Anaya, emitió un comunicado en el que sostienen que no apoyarán “ninguna regresión que atente contra la democracia”.

“Los espacios democráticos que las izquierdas logramos conquistar con las reformas de 1977 y 1996, fruto de innumerables luchas, represiones, (...) encarcelamientos, desapariciones (...), nos obligan a mantener con dignidad nuestra postura. ¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México! Decimos no al regreso del viejo partido de Estado (...) Lucharemos por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos en nuestro país”, señalan.