En vísperas de la presentación formal de la iniciativa de reforma electoral por parte del Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados, el PAN advirtió y reiteró que no es posible abordar cambios al sistema electoral sin atender primero la intervención del crimen organizado en las elecciones, que es el problema más grave que enfrenta hoy la democracia mexicana.

El presidente nacional del partido blanquiazul, Jorge Romero Herrera, recordó que desde hace semanas lanzó un reto directo a la presidenta Claudia Sheinbaum y recientemente a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, para que la reforma incluya mecanismos reales que sancionen la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, sin que hasta ahora exista respuesta.

“El principal problema electoral de México hoy no es solo técnico o administrativo; es la participación del crimen organizado en campañas, candidaturas y procesos electorales. Si no resolvemos eso, cualquier reforma será incompleta”, señaló.

Romero Herrera subrayó que Acción Nacional está convencido de que México requiere una reforma electoral, pero dejó claro que no avalará una que ignore el financiamiento ilícito, la violencia política y la captura criminal de procesos electorales, fenómenos evidenciados ya en distintos procesos recientes.

El PAN anunció que cuenta con un paquete integral de medidas, que incluyen, por un lado, propuestas para combatir directamente la participación del crimen organizado en las elecciones y, por otro, reformas orientadas a fortalecer la representación ciudadana y mejorar la calidad democrática del país.

En un comunicado, enumeró sus propuestas para frenar la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

⁠No al financiamiento ilegal de campañas. Evitar la postulación de candidatos vinculados al crimen organizado. ⁠No a la violencia política y asesinatos de candidatos. ⁠Sancionar la operación político-electoral del crimen organizado.

Acción Nacional señaló que su propuesta de reforma electoral no se limita al combate a la narcopolítica, sino que también incluye medidas para mejorar y fortalecer la democracia y empoderar a la ciudadanía:

Establecer un modelo de representación pura mixta que elimine la sobrerrepresentación legislativa.

Implementar segunda vuelta electoral.

Crear un registro oficial de compromisos de campaña ante el INE.

Establecer elecciones primarias abiertas obligatorias y simultáneas.

Fortalecer mecanismos de participación ciudadana.

Reforzar la autonomía del INE como árbitro electoral.

Por otra parte, el PAN expresó su preocupación por algunos elementos incluidos en la presentación realizada el pasado jueves por la presidenta Sheinbaum sobre su propuesta de reforma electoral, particularmente en lo relacionado con el uso y regulación de la inteligencia artificial en los procesos electorales.

Jorge Romero advirtió que cualquier regulación en esta materia debe garantizar libertad de expresión, certeza jurídica y evitar riesgos de censura o control político del debate público digital.

Acción Nacional reiteró que continúa en espera de la respuesta del oficialismo al reto planteado públicamente para incluir sanciones reales contra la narcopolítica dentro de la reforma electoral.

El partido blanquiazul reiteró que, sin sanciones reales contra la infiltración criminal y sin reglas que fortalezcan la democracia, no habrá verdadera reforma electoral, sino simulación.

