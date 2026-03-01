Más Información

El líder del (CJNG), , “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, murió por disparos de arma de fuego en tórax, abdomen y en miembros inferiores, según el acta de defunción 3830 elaborado este sábado por el Registro Civil de la Ciudad de México.

En el documento obtenido, se señala como las causas de la defunción un “conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego”.

Asimismo, se asienta que el capo murió el 22 de febrero de 2026 a las 10:30 de la mañana en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y que el destino del cadáver es la inhumación.

De igual forma, se refiere que Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en el estado de Michoacán de Ocampo, sin precisar la localidad, aunque es sabido que en la comunidad de Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, en la Tierra Caliente michoacana.

Además, se indica que vivía en unión libre y que la acta de defunción está relacionada con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/0000230/2026, que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió el operativo del domingo pasado.

En el acta también viene la Clave Única de Registro de Población (CURP): OECR660717HMNSRB00; la misma ya fue dada de baja del Registro Nacional de Población (RENAPO).

