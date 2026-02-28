Más Información

FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

"Hay indicios" de que el líder de Irán Alí Khamenei murió: Netanyahu; habría sido en los ataques de EU e Israel de este sábado

"Hay indicios" de que el líder de Irán Alí Khamenei murió: Netanyahu; habría sido en los ataques de EU e Israel de este sábado

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

Ataques de EU e Israel a Irán dejan más de 200 muertos; reportan al menos 747 heridos

Ataques de EU e Israel a Irán dejan más de 200 muertos; reportan al menos 747 heridos

México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics

México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics

"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza; narconómina revela pagos en tecnología y hackers

"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza; narconómina revela pagos en tecnología y hackers

La Fiscalía General de la República () informó que entregó a sus familiares el cuerpo del capo Nemesio Oseguera Cervantes, "", tras concluir los procedimientos legales.

Informó que se realizaron pruebas genéticas para confirmar los lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación ().

Carrozas fúnebres presuntamente con los restos de Nemesio Oseguera "El Mencho", salen de la FGR. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL
Carrozas fúnebres presuntamente con los restos de Nemesio Oseguera "El Mencho", salen de la FGR. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

"La Fiscalía General de la República (FGR) informa que, luego de agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios, entregó el cuerpo de Rubén “N” a sus familiares. Para tal efecto, se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso", informó este sábado la institución a cargo de la fiscal Ernestina Godoy Ramos.

Lee también

A casi una semana de que fuera abatido por el Ejército y la Guardia Nacional, en el municipio de Tapalpa, Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó a sus familiares el cuerpo del capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

La entregada se realizó este sábado después realizar los procedimientos protocolarios necesarios, informó la institución.

Carrozas fúnebres presuntamente con los restos de Nemesio Oseguera "El Mencho", salen de la FGR. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL
Carrozas fúnebres presuntamente con los restos de Nemesio Oseguera "El Mencho", salen de la FGR. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Precisó que se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien de acuerdo con la versión oficial murió en el trayecto a la Ciudad de México, luego de ser herido en el operativo militar para capturarlo.

Lee también

El cuerpo del michoacano se encontraba en el Centro Federal Forense de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, de donde salió este mediodía en dos carrosas forenses.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]