Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se tienen identificados a cuatro líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían relevar a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, tras su abatimiento el pasado domingo en Jalisco.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 27 de febrero en Sinaloa, García Harfuch señaló que el CJNG tiene presencia en varios estados con liderazgos regionales y “son dos más probables” quienes podrían relevar a “El Mencho”.

“Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, dijo el titular de la SSPC.

“Son dos más probables (sucesores de “El Mencho”), están bajo investigación”, comentó. Desconoció qué arrojó la necropsia de ley del Oseguera Cervantes.

Refirió que tras el abatimiento de “El Mecho” no ha habido un reporte de violencia y pese a que hubo “algunos problemas” al siguiente día del operativo, las carreteras “ya estaban todas abiertas y sin bloqueo”.

—“¿Actualmente, en cuántas facciones se divide el Cártel de Sinaloa?”, se le preguntó.

—“Las dos más grandes es Chapitos y Mayos, y ya después hay derivaciones; Chapos, Mayos, Chapo-Isidro”, respondió.

