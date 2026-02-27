El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en Sinaloa se han asegurado 4 mil 850 armas de fuego desde el 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, lo que equivale aproximadamente al 20% del total decomisado en el país; es decir, una de cada cinco armas aseguradas a nivel nacional ha sido localizada en la entidad.

Al presentar un balance de las acciones federales en la entidad, el funcionario destacó que entre el armamento incautado hay más de un millón de cartuchos útiles, así como equipo de alto poder, entre ellos ametralladoras, fusiles Barrett, lanzagranadas, granadas y más de 5 mil 500 artefactos explosivos improvisados.

García Harfuch señaló que el reforzamiento de la seguridad en el estado se dio tras el incremento de la violencia registrado en septiembre de 2024 por la disputa entre grupos criminales, tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada.

Armas aseguradas en México. Foto: Sedena

Indicó que en octubre de ese año la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó el despliegue inmediato y sostenido de fuerzas federales en coordinación con el gobernador Rubén Rocha Moya y autoridades estatales.

Detalló que, como parte de la estrategia, se establecieron tres objetivos prioritarios: disminuir la incidencia delictiva —particularmente el homicidio doloso y delitos de alto impacto—; detener a generadores de violencia y desarticular redes criminales; y fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia, así como a la policía estatal, que recibió 100 patrullas y capacitación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El secretario informó que en el periodo referido han sido detenidas 2 mil 225 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 33 toneladas de droga y se han desmantelado mil 942 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas.

Harfuch habla de casos de privación de la libertad en Sinaloa

Respecto a hechos recientes de violencia, mencionó tres casos de privación de la libertad: el de 10 trabajadores mineros en Concordia; el de un joven originario de Durango en Mazatlán; y el de seis personas provenientes del Estado de México, también en Mazatlán, de las cuales dos fueron liberadas y cuatro continúan desaparecidas.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL..

“En estos tres casos, el gobierno de México participa de manera activa, el gabinete de seguridad en coordinación con las autoridades estatales”, afirmó.

Sobre el caso de los mineros, indicó que ya fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un presunto generador de violencia vinculado a una célula criminal, y que las investigaciones continúan, incluyendo la intervención de peritos federales ante la posible localización de fosas clandestinas.

Asimismo, informó sobre diversas detenciones relevantes en municipios como Badiraguato, Culiacán y Mazatlán, donde se capturó a presuntos operadores de células delictivas, algunos con órdenes de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, además de aseguramientos de fentanilo, metanfetamina, cocaína, armas y vehículos con reporte de robo.

García Harfuch aseguró que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y que el despliegue federal continuará en coordinación con las autoridades estatales para evitar la impunidad y reducir la violencia que ha afectado a la población sinaloense.

