Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice

El excandidato de Verde y PT en Guerrero, Pedro Segura Valladares, fue exhibido haciendo una fiesta donde pidió y cantó un corrido dedicado a Nemesio Oseguera "EL Mencho", líder abatido del CJNG, con el grupo musical Los Alegres del Barranco. Valladares se ofreció a cantar las canciones dedicadas al narco, ya que la agrupación se negó a interpretarlas.

Luego de que fuera exhibido en un video por el periodista Carlos Loret de Mola en el noticiero principal de Latinus, Segura Valladares subió un video con amenazas e insultos contra el periodista.

En su video intenta aclarar que no se trató de un homenaje a "El Mencho", que es una persona limpia y que solo le gustan los corridos de los capos; llama a Loret "puto, bandido, que mejor se ponga a sembrar chiles y jitomates" y lo acusa de atacar al gobierno.

En la grabación, el excandidato lanza las siguientes declaraciones: que él mantiene al periodista, que si fuera mujer y fuera guapa le pondría un castillo, que cierre la boca, que se vaya a sembrar milpa para que sea exitoso, que diga la verdad y que incluso cantaría los corridos de Arturo Beltrán Leyva, que no le importaría; es libre de cantar lo que desee.

Loret termina diciendo que Pedro Segura fue detenido por la FGR, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, pero fue liberado días después, y se pregunta si el PT y PVEM tomarán acciones tras los dichos del excandidato o si de esto se trata la libertad de expresión que promueve la llamada 4T.

Este hecho, que ha generado reacciones de solidaridad hacia el periodista, ocurre en el debate en el que Morena intenta transitar una reforma electoral con la que sus aliados, Partido Verde y PT han marcado diferencias.

