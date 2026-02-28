Más Información

San Cristóbal de las Casas, Chis; 28 de febrero. - Una célula integrada por seis miembros del , fueron por el Ejército, Guardia Nacional y Policía Federal y Estatal, en el tramo carretero San Cristóbal-Chiapa, cuando circulaban a bordo de un vehículo.

En un punto de inspección que mantenían los soldados y policías en el kilómetro 46 de la carretera de cuota, los con fusiles de asalto, cartuchos, droga y cargadores.

Los detenidos fueron identificados como Víctor “N”, Douglas “N”, Alfredo “N”, Germán “N”, Alejando “N” y José “N”, quienes dijeron pertenecer al CJNG.

Detienen a seis presuntos integrantes del CJNG en Chiapas; les decomisan armas y droga. Foto: Especial.
Se les incautó tres fusiles AK-47, con sus respetivos cargadores y 63 cartuchos calibre 7.62 mm, un arma de fuego tipo revólver y seis cartuchos calibre .38 súper; y un arma de fuego con un cargador abastecido con siete cartuchos calibre .380.

A los seis hombres se les incautó 31 bolsas de plástico con marihuana, 26 más con cocaína, 47 con cristal, seis teléfonos celulares y un vehículo tipo March de color vino, del que se desconoce las placas.

Los soldados y elementos de la GN y Policía trasladaron a los detenidos, las armas, el vehículo y la droga ante el Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

