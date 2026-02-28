Una comerciante de un mercado en el sur de Veracruz murió a tiros cuando delincuentes aparentemente buscaban asesinar a su pareja, el cual resultó herido.

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy en el mercado municipal de Acayucan, donde hubo una gran conmoción por la “canastera”, la comerciante que vendía productos en una canasta.

De acuerdo con testigos ciudadanos, al menos dos tiradores se acercaron para disparar contra un hombre, el cual resultó herido, pero intentó huir o refugiarse cerca de su pareja, la mujer comerciante.

Durante los disparos, los atacantes mataron a la mujer de 45 años y luego huyeron del lugar sin que pudieran ser detenidos.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio, mientras que los ciudadanos –según testigos- vivieron momentos de zozobra y temor.

El sujeto, quien fue identificado como William "N", resultó herido con dos impactos de bala en la espalda y mano, por lo que fue trasladado al Hospital Regional Oluta-Acayucan, donde se le reporta estable.

