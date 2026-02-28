Más Información

Una comerciante de un mercado en el sur de Veracruz murió a tiros cuando delincuentes aparentemente buscaban , el cual resultó herido.

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy en el mercado municipal de Acayucan, donde hubo una gran conmoción por la , la comerciante que vendía productos en una canasta.

De acuerdo con testigos ciudadanos, al menos dos tiradores se acercaron para disparar contra un hombre, el cual resultó herido, pero intentó huir o refugiarse cerca de su pareja, la mujer comerciante.

Durante los disparos, los atacantes mataron a la mujer de 45 años y luego huyeron del lugar sin que pudieran ser detenidos.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio, mientras que los ciudadanos –según testigos- vivieron momentos de zozobra y temor.

El sujeto, quien fue identificado como William "N", resultó herido con en la espalda y mano, por lo que fue trasladado al Hospital Regional Oluta-Acayucan, donde se le reporta estable.

