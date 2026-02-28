Culiacán, Sin a 28 de Feb. - En la comunidad de la Campana, en el municipio sureño de Escuinapa, una pareja fue asesinada a balazos en el patio de su propio domicilio, el cual presentó impactos de bala en la fachada, puertas y ventanas, la mujer fue identificada como Martha “N”, de 43 años de edad.

Los reportes que llegaron a las líneas de emergencia fueron en el sentido que en dicha comunidad se registró una serie de enfrentamientos entre grupos rivales, sin embargo, las fuerzas estatales y federales que se presentaron en el lugar no encontraron evidencias de supuestas confrontaciones.

En una inspección de la comunidad, localizaron un inmueble con fuertes impactos de bala en fachada, puertas y ventanas, por lo que, al proceder a verificar en su interior, en el patio posterior encontraron los cuerpos de una mujer y un hombre con disparos, vecinos solo identificaron a la mujer por su nombre.

Los elementos federales y estatales resguardaron la escena del doble homicidio y notificaron del hecho a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos arribaron a la vivienda para dar fe de las personas muertas a balazos y levantar evidencias y testimonios.

