Más Información

Sheinbaum recorre Sinaloa con fuerte dispositivo de seguridad; no están solos, asegura

Sheinbaum recorre Sinaloa con fuerte dispositivo de seguridad; no están solos, asegura

FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

Trump confirma muerte de Ali Khamenei, líder de Irán; llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Trump confirma muerte de Ali Khamenei, líder de Irán; llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Cae Jorge Yáñez, excontador de Emilio Lozoya en Querétaro; es acusado por defraudación de 28 mdp en el sexenio de Peña Nieto

Cae Jorge Yáñez, excontador de Emilio Lozoya en Querétaro; es acusado por defraudación de 28 mdp en el sexenio de Peña Nieto

México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics

México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics

Culiacán, Sin a 28 de Feb. - En la comunidad de la Campana, en el municipio sureño de Escuinapa, una en el patio de su propio domicilio, el cual presentó impactos de bala en la fachada, puertas y ventanas, la mujer fue identificada como Martha “N”, de 43 años de edad.

Los reportes que llegaron a las líneas de emergencia fueron en el sentido que en dicha comunidad se registró una serie de , sin embargo, las fuerzas estatales y federales que se presentaron en el lugar no encontraron evidencias de supuestas confrontaciones.

Lee también:

En una inspección de la comunidad, localizaron un inmueble con fuertes impactos de bala en fachada, puertas y ventanas, por lo que, al proceder a verificar en su interior, en el patio posterior encontraron los cuerpos de una mujer y un hombre con disparos, vecinos solo identificaron a la mujer por su nombre.

Los elementos federales y estatales resguardaron la escena del doble homicidio y notificaron del hecho a la , cuyos peritos arribaron a la vivienda para dar fe de las personas muertas a balazos y levantar evidencias y testimonios.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]