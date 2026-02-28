Cuernavaca. - Las volcaduras de un camión con pasajeros y un vehículo compacto, en distintos puntos del estado, provocó la muerte de 13 personas, 10 de ellas viajaban en autobús y venían de excursión a Morelos. En el otro siniestro el conductor se impactó contra un árbol y después volcó.

El percance con mayor número de víctimas ocurrió esta mañana en la Curva del Diablo, ubicada sobre la carretera Oaxtepec–Xochimilco, correspondiente al municipio de Tlalnepantla, altos de Morelos. En ese lugar paramédicos y bomberos rescataron y atendieron a otros 10 pasajeros lesionados.

Los primeros reportes indican que el conductor perdió el control al tomar la curva, lo que provocó que la unidad saliera de la carretera y terminara volcada hacia una barranca, a la altura del centro de acopio del municipio.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y minutos después llegaron paramédicos y elementos del Cuerpo de Bomberos, para realizar maniobras de rescate de los ocupantes que quedaron atrapados dentro del vehículo.

Lee también Incendio forestal en paraje Cerro Bola ha consumido mil 300 hectáreas en Tonalá, Chiapas; se ha controlado en un 70%

Autoridades municipales confirmaron de manera preliminar el fallecimiento de 10 personas, y hasta el momento no se ha precisado la identidad de las víctimas ni el número exacto de lesionados, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la región.

En otro hecho, alrededor de las 7:00 horas, se registró un accidente sobre la carretera que conduce al Balneario Las Estacas, a la altura de las compuertas.

Un automóvil Nissan Platina, color gris, se impactó contra un árbol y posteriormente volcó. Tras el fuerte choque, uno de los ocupantes salió proyectado fuera de la unidad, mientras que los otros dos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos.

Paramédicos y personal del balneario acudieron de inmediato para brindar auxilio; sin embargo, confirmaron que las tres personas dos mujeres y un hombre, ya no contaban con signos vitales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl