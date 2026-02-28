Tuxtla Gutiérrez. - Un incendio que inició hace 48 horas en el paraje Cerro Bola del municipio de Tonalá, ubicado en la costa de Chiapas, ha consumido mil 300 hectáreas de superficie forestal, informó la Secretaría de Protección Civil del Estado.

El fuego que inició el 25 de febrero se ha controlado en un 70 por ciento y 55 por ciento de liquidación, precisó un reporte oficial.

Las brigadas de combate se despliegan por tierra y aire. Este viernes se utilizó un puente aéreo para trasladar a 70 elementos adicionales para reforzar las tareas de combate directo.

Las acciones en tierra se extienden con 5 mil 200 metros de brechas corta fuego, y 200 metros de zanjas trincheras.

Se mantiene, indicó Protección Civil del estado, una estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Comisión Nacional Forestal.

