Culiacán. - Elementos de Protección Civil Municipal de Ahome inspeccionaran uno de los hoteles de la ciudad de Los Mochis donde se registró un incendio, en el que los cuerpos de auxilio tuvieron que evacuar a todos los huéspedes, ya que el fuego amenazo con propagarse a más habitaciones, sin que hubiera personas lesionadas.
Los cuerpos de emergencia fueron alertados que en uno de los hoteles que se ubican muy cerca de Palacio Municipal en la ciudad de Los Mochis, en la calle Cuauhtémoc y callejón Tenochtitlán, se había iniciado un incendio en una de las habitaciones del segundo piso, por lo que desplegaron personal para atender el hecho.
El personal de seguridad pública acordonó un amplio sector y desvió el tránsito para permitir que el personal de bomberos pudiera llegar al lugar, sofocar el fuego y evacuar a los huéspedes, sobre todo de los pisos más altos.
Los elementos de la Cruz Roja y de los Servicios Médicos Municipales se mantuvieron en alerta cerca del siniestro para intervenir en caso de que se presentara algún incidente, sin que se registraran personas intoxicadas o lesionadas en el desalojo del hotel.
Ante este hecho, Protección Civil iniciará la revisión de las instalaciones eléctricas y de gas de este hotel para poder determinar las causas que provocaron el incendio, por cuyo siniestro se tuvo que cerrar el inmueble por seguridad.
