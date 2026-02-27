Culiacán, Sin a 27 de Feb. - En el asesinato de la activista de búsqueda, en el fraccionamiento Infonavit Jabalies, en Mazatlán, Rubí Patricia “N”, de 38 años de edad, la Fiscalía General del Estado informó que la víctima presentaba lesiones en diversas partes de su cuerpo, producidas por arma punzocortante.

Los elementos de investigación y peritos mantienen en resguardo la vivienda, ubicada en un segundo piso de dicho fraccionamiento y recopila datos y evidencias para establecer, el móvil e identificar a los posibles responsables.

Según el colectivo de búsqueda al que pertenecía “Corazones Unidos por una misma Causa”, la mañana de este viernes, tenían actividades de rastreo, por lo que les llamó la atención de que su compañera no se presentara, por lo que acudieron a su casa y tuvieron que ingresar por la fuerza al departamento y descubrieron su cuerpo.

Los miembros de este grupo revelaron que Rubí Patricia “N”, el jueves pasado participó en la localización del cuerpo de una persona, en las antiguas instalaciones de Petróleos Mexicanos, en el sur de Mazatlán.

Con auxilio del Escuadrón de Salvamento Acuático se pudo recuperar el cuerpo que se encontró dentro de un contenedor de agua, por lo que tenían planeado continuar el rastreo en esa misma zona del puerto.

El asesinato de la activista de búsqueda en Mazatlán, Rubí Patricia, en plena visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue calificado, no solo como una tragedia, sino como un desafío directo al estado y una bofetada a la seguridad nacional

Los miembros del grupo de búsqueda de “Sabuesos Guerreras” expuso que la muerte violenta de esta activista marca un punto de no retorno en la exigencia de justicia, por constituir un acto inaceptable de privar de la vida a una madre buscadora.

Este colectivo emitió un posicionamiento sobre el homicidio de Rubí Patricia “N”, en el que definió que se trata de un desafío a la autoridad, ya que este se cometió mientras las máximas autoridades de seguridad y búsqueda nacional se encuentran en el estado, lo que denotan que no han llegado al terrero donde las madres escarban la tierra.

La joven Rubí Patricia, quien era miembro del colectivo de búsqueda “Corazones Unidos por una Misma Causa”, fue encontrada este día en el interior de un domicilio, ubicado en el fraccionamiento Infonavit Jabalíes, en la ciudad de Mazatlán.

El hallazgo de su cuerpo tuvo lugar en una de las casas de la avenida Santa Rosa, de dicho sector, en la que personal de la Fiscalía General del Estado que acudió a dar fe del homicidio, descubrió que esta presentaba heridas en el cuello, producidas presuntamente por un instrumento filoso.

A través de su pronunciamiento, se citó que, si Rubí Patricia estaba identificada como buscadora activa, se preguntan dónde estaban las medidas de protección preventivas, ya que se asesina a la que realizan el trabajo de la autoridad.

