La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) confirmó este viernes el homicidio de la madre buscadora Patricia Rubí Gómez Tagle, integrante del Colectivo "Corazones Unidos por una Misma Causa", hecho ocurrido en un domicilio de Mazatlán.

Tras este hallazgo, el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, emitió un comunicado donde condenó el crimen, afirmando que no es un hecho aislado ya que, aunque es la primera persona buscadora asesinada en 2026, desde 2010 se han contabilizado 34 familiares asesinados.

La Universidad también exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de derechos humanos, agregando que deben existir garantías efectivas de protección para todas las personas buscadoras.

Lee también: Comunidades y colectivos mayas de Yucatán marcharán contra afectaciones de granjas e inmobiliarias; será un grito de denuncia, dicen

"Este crimen atenta contra el derecho a buscar la verdad y la justicia", universidad Iberoamericana condena asesinato de madre buscadora en Sinaloa. Foto: Especial.

"Este crimen no solo arrebata una vida, sino que atenta contra el derecho a buscar, a la verdad y a la justicia" mencionó.

Asimismo, la Ibero recordó que Sinaloa es un "estado azotado por la violencia" ya que es el que tiene la tasa de más personas desaparecidas no localizadas; "desde 2024 ha presentado una cifra de 100 homicidios por mes" agregó el colegio

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el promedio diario de homicidios fue de 3.42, lo que equivale a 106 asesinatos mensuales.

Finalmente, el programa agrego que el asesinato Rubí se suma a la gran cantidad de hechos violentos que han ocurrido recientemente como la desaparición de 10 mineros en Concordia y de cinco estudiantes en el tramo carretero Los Mochis–Ahome, así como el asesinato de más de 100 niños y niñas en los últimos diecisiete meses, asi como el atentado contra Elizabeth Montoya y Sergio Torres (Movimiento Ciudadano), en Culiacán.

Lee también: Tras incursión de grupo armado, hallan cadáver de un hombre en San Juan Mazatlán Mixe, Oaxaca; comuneros exigen protección

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr