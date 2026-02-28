Junto a elementos de seguridad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detuvo a 14 personas por tala ilegal en Michoacán. En un operativo sorpresa, en el área de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, la franja aguacatera del centro del estado y los bosques de la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato, en Uruapan; también se aseguraron 25 vehículos y 539.99 m³ de madera.

La dependencia informó que en esta acción participaron 119 elementos de Profepa, la Secretaría de Defensa, Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Civil del Agrupamiento Forestal y Ambiental y policía municipal.

El operativo se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de febrero, en seguimiento a los acuerdos establecidos en la Mesa de Seguridad Ambiental, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, dada la problemática de tala ilegal y cambio de uso de suelo que se presenta en la entidad.

El operativo se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de febrero en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Foto: Profepa.

“Las acciones consistieron en la instalación de filtros carreteros y la realización de recorridos de inspección y vigilancia para revisar las unidades que transportaban materias primas y productos forestales”, informó la Profepa en un comunicado oficial.

Indicó que en varios casos, las personas revisadas no presentaron la documentación requerida, como remisiones y reembarques forestales, para acreditar la legal procedencia y transporte del recurso.

En la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca se aseguraron cuatro vehículos que transportaban 113.745 m³ de madera de oyamel y pino.

Otros aseguramientos

Mientras que en los municipios de Morelia y Charo de la franja aguacatera, fueron asegurados 14 vehículos: cuatro transportaban 106.6 m³ de madera en rollo y diez llevaban 260.9 m³ de madera aserrada de pino. Precisó que ninguno contaba con documentos que acreditaran la legal procedencia del producto forestal.

En los terrenos de la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato, se estableció una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) y se vigiló el filtro “La Cofradía”, donde se aseguraron otros cuatro vehículos que trasladaban 22.9 m³ de madera en rollo de pino.

En este punto fueron detenidas 14 personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación con sede en Uruapan. En el mismo municipio se aseguraron 3 vehículos con 35.846 m³ adicionales de madera en rollo de la cual no acreditaron su legal procedencia.

Los vehículos asegurados fueron trasladados a corralones oficiales en Maravatío, Morelia y Uruapan. Además, inspectores de la Profepa emitieron el dictamen pericial correspondiente a solicitud del Ministerio Público Federal, detallando las irregularidades detectadas.

“La Profepa ha iniciado los procedimientos administrativos correspondientes y presentado las denuncias penales. Asimismo, continuará reforzando los operativos de inspección y vigilancia para combatir el transporte ilegal de madera y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental”, aseguró.

