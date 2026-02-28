Más Información
Ante los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra varios puntos en Teherán, capital de Irán, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pide permanecer en lugares seguros como interiores y evitar desplazamientos.
Además de atender instrucciones de las autoridades competentes. En esta línea, la secretaría informó que la representación diplomática en países de Medio Oriente se encuentran en contacto permanente con la comunidad mexicana.
Informó que hasta el momento no se tiene conocimiento de personas mexicanas directamente afectadas.
La SRE proporcionó los números de éstas Embajadas para apoyo de todos los connacionales:
- Embajada en Irán: +989121224463
- Embajada en Israel: 054-316-6717
- Embajada en Jordania: 0778 00 0494
- Embajada en Qatar: 3363 4450
- Embajada en Arabia Saudita: +966557539374
- Embajada en Kuwait: +965 9401 6333
- Embajada en EAU: 504 54 0273
- Embajada en Líbano: 03 044 598
