Más Información

FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", líder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", líder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

Ataques de EU e Israel a Irán dejan más de 200 muertos; reportan al menos 747 heridos

Ataques de EU e Israel a Irán dejan más de 200 muertos; reportan al menos 747 heridos

EU ataca Irán: Tres escenarios para la República Islámica tras bombardeos: ¿intervención extranjera, cambio de régimen o conflicto interno?

EU ataca Irán: Tres escenarios para la República Islámica tras bombardeos: ¿intervención extranjera, cambio de régimen o conflicto interno?

México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics

México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics

"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza; narconómina revela pagos en tecnología y hackers

"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza; narconómina revela pagos en tecnología y hackers

Ante los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra varios puntos en Teherán, capital de, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pide permanecer en lugares seguros como interiores y evitar desplazamientos.

Además de atender instrucciones de las autoridades competentes. En esta línea, la secretaría informó que la en países de Medio Oriente se encuentran en contacto permanente con la comunidad mexicana.

Informó que hasta el momento no se tiene conocimiento de personas mexicanas directamente afectadas.

La SRE proporcionó los números de éstas Embajadas para apoyo de todos los connacionales:

  • Embajada en Irán: +989121224463
  • Embajada en Israel: 054-316-6717
  • Embajada en Jordania: 0778 00 0494
  • Embajada en Qatar: 3363 4450
  • Embajada en Arabia Saudita: +966557539374
  • Embajada en Kuwait: +965 9401 6333
  • Embajada en EAU: 504 54 0273
  • Embajada en Líbano: 03 044 598

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]