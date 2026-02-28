Cae Jorge Yáñez, excontador de Emilio Lozoya en Querétaro; es acusado por defraudación de 28 mdp en el sexenio de Peña Nieto

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron orden de aprehensión contra de Jorge Yáñez Polo, quien fuera contador de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Pemex y persona de su confianza, por el delito de defraudación fiscal equiparada.

La FGR informó que la detención de este sujeto se realizó en la ciudad de Querétaro, bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, en con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Yáñez Polo utilizó su despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., para llevar la contabilidad personal del matrimonio Lozoya-Eckes al gestionar sus finanzas personales, así como sus empresas.

Se le imputa que en el periodo del 2014 al 2018 (durante el sexenio de Enrique Peña Nieto), evadió el pago de 28 millones 150 mil 800 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Asimismo, la FGR lo señala de fungir como apoderado de Yacani, empresa de Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, de la que era administradora y fue señalada por triangulación de recursos relacionados con los casos Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMS)

Jorge Yáñez Polo es accionista de 19 empresas, en una de las cuales figura como órgano de vigilancia y apoderado legal.

