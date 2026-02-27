Pemex reporta disminución de deuda con proveedores y acreedores; pasivo total cerró 2025 en 85 mil 248 mdd

Los esfuerzos del gobierno federal por apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex) parecen dar resultados en sus desafíos financieros, ya que las deudas con acreedores y proveedores han bajado, según los documentos anexos al reporte financiero.

La deuda financiera de la empresa cerró 2025 en 85 mil 248 millones de dólares (mdd), por debajo de los 97 mil 632 millones de pesos de 2024.

En tanto, la deuda con proveedores se situó en 24 mil 182 millones de dólares, 14% menos que los 28 mil 130 millones de dólares de un año antes.

“El fortalecimiento del perfil financiero se reflejó en mejoras de calificación (Fitch BB+, Moody’s B1, perspectivas estables) y en un mayor apetito de mercado, evidenciado por el retorno al mercado local en febrero de 2026 con una emisión por 31.5 mil millones, sobresuscrita 2.5x y con compresión de aproximadamente 32 puntos base versus niveles indicativos”, apuntó

La empresa petrolera mexicana abundó que los recursos se destinarán a amortizaciones de 2026, manteniendo neutral el saldo de deuda.

Pemex ha disminuido sus pasivos básicamente por el apoyo del gobierno federal en transferencias fiscales que espera todavía que en 2027 sea una empresa sostenible. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

Bajan pasivos de Pemex por apoyo federal

La compañía ha guiado sus resultados a pérdidas netas en todo 2025 por 45 mil millones de pesos, siendo el principal segmento de resultados negativos el de exploración y producción, donde confluyen varios factores.

En primer lugar, es la reducción de 50% en exportaciones por el traspaso de crudo al Sistema Nacional de Refinación. Luego está la caída en el precio del crudo a nivel internacional, la depreciación del dólar estadounidense y además una menor extracción.

