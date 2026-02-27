Más Información

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

Harfuch dice que hay cuatro posibles sucesores de "El Mencho" en el CJNG; todos están bajo investigación, asegura

Harfuch dice que hay cuatro posibles sucesores de "El Mencho" en el CJNG; todos están bajo investigación, asegura

Caen 8 presuntos integrantes del CJNG en Puerto Vallarta a cinco días de la caída de "El Mencho"; son ligados a narcobloqueos

Caen 8 presuntos integrantes del CJNG en Puerto Vallarta a cinco días de la caída de "El Mencho"; son ligados a narcobloqueos

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

Verde: no hay traición en reforma electoral; si no apoyan, no hay plan B: Morena

Verde: no hay traición en reforma electoral; si no apoyan, no hay plan B: Morena

Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice

Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice

(Pemex) reportó una pérdida de 147 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2025, de acuerdo con sus reportes financieros publicados en la (BMV).

Se trata de una reducción en su resultado negativo destacable si se compara con el resultado negativo neto que tuvo en el mismo lapso de un año antes, cuando perdió 190 mil millones de pesos.

La empresa ajustó sus resultados de 2024, por lo que ahora señala que la pérdida en el cuarto trimestre de ese año fue de 350 mil millones de pesos.

Lee también

Petróleos Mexicanos (Pemex). Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Petróleos Mexicanos (Pemex). Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Pemex destaca estrategia integral de liquidez y manejo de pasivos

Aun así, la firma señala que durante el cuarto trimestre de 2025 (4T25), Pemex consolidó una estrategia integral de liquidez y manejo de pasivos en estrecha coordinación con las secretarías de Energía y de Hacienda en el marco del Plan Estratégico 2025–2035.

“Esto mejoró el perfil de vencimientos de la empresa, fortaleció la posición financiera, sostuvo el flujo de pagos a la cadena de suministro y brindó mayor certidumbre a los mercados.

Al 31 de diciembre del año pasado, la deuda financiera se ubicó en 85.2 mil millones de dólares, una disminución de 12.7% respecto al cierre de 2024”, apunta la empresa.

Lee también

En el año, la arquitectura financiera incluyó una operación de reporto estructurada con P Caps por 11.3 mil millones de dólares, una oferta de recompra por hasta 9.9 mil millones y pagos anticipados de bonos por 2.0 mil millones, fortaleciendo la liquidez y mejorando el perfil de vencimientos, aseguró la firma.

La empresa ofreció una conferencia en línea para explicar sus resultados a analistas e inversionistas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]