Una manifestación por las calles de Piedras Negras y el cierre del Puente Internacional número 2 fueron las acciones que realizaron familiares, amigos y ciudadanía en general para apoyar a la madre de una niña que presuntamente fue abusada por su padre.

Decenas de personas se congregaron el sábado para respaldar a Vica Torres Arocha, quien había convocado a una manifestación porque asegura que fue separada de su hija de nueve años, en medio de un conflicto legal con el padre de la menor.

A través de redes sociales, la madre expuso el caso, en el que aseguró que después de ausentarse dos años, un día al progenitor le entró “el instinto de padre” y contestó un mensaje a su hija. Su pequeña, dice el relato, traía la ilusión de verlo y eso le generó rebeldía. La madre contó que regañó a su hija y le dio una cachetada por haber hecho algo que le había pedido no hacer. Afirmó que fue un caso aislado, pero su hija llamó al padre y este la recogió.

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“La dejó incomunicada de toda mi familia, retirándome sus pertenencias. Nos amenazó a toda mi familia que no nos acercáramos a mi hija”, escribió en Facebook.

La madre mencionó que lleva un mes que le arrebató a su hija de los brazos, a pesar de que a su hija sólo le bastó unos días para querer regresar a su hogar.

“Empezó a callarla, amenazarla, ignorar los derechos de mi niña. Yo sin poderme acercar por la orden de restricción. El 27 de mayo el progenitor dejó a mi hermana que se acercara a mi hija para peinarla. A través de una llamada telefónica de mi hermana, escuché a mi hija en grito desesperada que no quería irse con su papá porque su papá le toca las partes íntimas”.

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En la madrugada del domingo, la madre subió un video desde las instalaciones de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF), en donde agradeció el apoyo de la gente por acompañarla a la marcha.

La madre resaltó que su exigencia es recuperar la convivencia con su hija y garantizar que cualquier denuncia y testimonio de su hija sea investigado con seriedad y protección infantil.

Hasta ahora las autoridades de Coahuila no se han expresado por el caso, pero la tarde de este domingo, la madre publicó un agradecimiento a la PRONNIF y al gobernador de Coahuila por la seguridad de su hija y dijo que ya no podía dar más información.

LL